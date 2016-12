Walter Rodríguez: “No tengo porque llamar a Blanco, menos cuando hablo con la verdad”

El Defensor del Pueblo Walter Rodríguez se refirió en la 99.9 al entredicho con el Dr. Gustavo Blanco por los problemas que afronta el CEMA y destacó que “no se trata ni siquiera porque Blanco o Rodríguez estén enojados, sino que hay personas que se quieren hacer estudios y no pueden”.



La controversia pública que se desató esta semana entre el Defensor del Pueblo Walter Rodríguez y el Secretario de Salud Dr. Gustavo Blanco en torno al funcionamiento del CEMA, generó que una vez más se pusiera en primera plana los problemas económicos que debe asumir el municipio con proveedores.

En la 99.9, Rodríguez respondió a los dichos del funcionario en este mismo medio y puntualizó que “un defensor no tiene porque llamar a un funcionario, menos cuando está hablando con la verdad. Blanco salió a desmentirme, pero terminó diciendo que el resonador y el tomógrafo está roto y luego reconoció la deuda de la Municipalidad con la empresa que mantiene los dos aparatos”.

Al momento de ser consultado sobre una reunión que quizás podría haber ayudado para mejorar las posibles soluciones, remarcó que “lo había llamado a Blanco dos días antes por un problema que era la falta de entrega de medicamentos psiquiátricos. El Dr. me contestó muy mal por teléfono y no le voy a permitir que me falte el respeto porque yo tampoco se lo falté. Tiene mi teléfono y sabe donde trabajo, pero me hizo llamar por el Dr. De La Colina”.

Lo que lamentó Rodríguez es que no se pueda encontrar una solución definitiva a los problemas de los vecinos: “no se trata ni siquiera porque Blanco o Rodríguez estén enojados, sino que hay personas que se quieren hacer estudios y no pueden y que además no tienen una obra social por lo que son presos del CEMA. Ayer recibimos cuatro denuncias por turnos en la defensoría y por estudios que no se hacen”.

Por último, aclaró que no está la política metida en medio de este reclamo público que lanzó en distintos medios: “soy el menos mediático de la defensoría, no salgo a hablar porque estoy en contra del gobierno, sino a favor de lo que hay que hacer para que el vecino se pueda atender como debe. No estoy afiliado a ningún partido político y no quiero que me metan en eso”, concluyó.