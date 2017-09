Yago Rodríguez: “Nos estamos quedando sin medidas para enfrentar el terrorismo”

El analista internacional español Yago Rodríguez, se refirió en la 99.9 al conflicto en Medio Oriente y la participación de algunas potencias europeas: “España, Francia, Reino Unido y Rusia no cumplen con los tratados que les impiden vender armamento a países con este tipo de conflicto”; remarcó.

Después del atentado en Barcelona, España empezó a hacer sentir la resistencia de algunos sectores a los que son supuestos contactos del gobierno nacional con la venta de armas a Estado Islámico o grupos extremistas en Medio Oriente.

Uno de los analistas españoles más reconocidos, Yago Rodríguez, brindó su punto de vista sobre el tema a través de la 99.9: “en España, cuando se ajusta a la monarquía y el estado, tiene un problema porque existen una serie de tratados internacionales que en teoría limita le venta de armamento a los países que tienen este tipo de conflicto. A la hora de la verdad, se hace una interpretación muy laxa del articulado”.

Esto genera que varios países le puedan vender armamento a los países de Medio Oriente y eso genera que algunos grupos indiquen que los atentados son una represalia directa a las acciones del gobierno: “España, Francia, Reino Unido, Rusia son países que no cumplen los tratados. Esa hipocresía se reclama por partes del independentismo ante el estado español. Esa crítica es cierta porque es un argumento envenenado ya que dicen que si ellos no les venden las armas, se las vende otro”.

Incluso destacó que países como Arabia Saudita buscan países donde comprar este tipo de armas para nutrir a distintos sectores que le son funcionales: “en la actualidad, Arabia Saudita está armando a los rebeldes de Siria adquiriendo armamento de origen soviético en Birmania y Rumania. Ahí se produce el problema porque aunque dejes de vender, eso no significa que se terminen las muertes”, explicó Rodríguez.

La influencia de los saudíes en Estado Islámico siempre es un tema importante pero que no tiene pruebas contundentes. “La forma de ganar influencia de Arabia Saudita dentro de la lucha regional, es apoyando a grupos fundamentalistas. Cuando le das tu dinero a alguien, se crea una influencia o una posibilidad de influir. Esa fórmula se ha usado desde Arabia Saudita. El Estado Islámico nunca ha sido un buen perro faldero, los turcos por conveniencia los trataron bien y al final les acabó poniendo bombas”, recordó.

Volviendo a la reacción de los españoles y de ciertos grupos, indicó que es normal que sucede porque se polarizan las posiciones: “cuando hay un atentado, se produce una polarización. Hay quienes defienden una mayor integración, dicen que los terroristas son los culpables y ya está. Hay otros que reaccionan de otra forma diciendole que no hay que permitirles entrar al país”.

Lo que preocupa a Yago Rodríguez es que se puede hacer a partir de ahora para frenar los atentados y no ve muchas opciones: “nos estamos quedando sin medidas para enfrentarnos a este tema. Han aplicado todas las medidas, pero llega a un punto que si un tipo con una furgoneta pueda matar a las personas atropellandolas, no hay forma de evitarlo”.