Yamil Santoro: “La fiscal cometió una burrada en el caso del Correo Argentino”

Así lo afirmó el abogado Yamil Santoro que es militante del PRO. En la 99.9 señaló que “el dato político más importante es que un día antes apareció el fallo en contra de Gils Carbó por la designación de fiscales a dedo. De repente aparece una denuncia irresponsable con un daño institucional tremendo”.

El affaire del gobierno nacional y el Correo Argentino ha tomado dimensiones enormes por las implicancias que tiene la denunciada condonación de deuda para una empresa que tiene al padre del presidente como uno de sus integrantes.

El abogado Yamil Santoro, militante del PRO, brindó su análisis a través de la 99.9 de la situación desde su punto de vista y afirmó que “es importante aclarar que no hubo una condonación de deuda”. Luego abundó: “se aplicaron dos leyes como la de concursos y quiebras y la de convertibilidad y cuando el Correo se declara en concurso se suspenden los intereses desde 2001. Fue una deuda que se fue licuando porque la inflación desde entonces fue de 1.400 por ciento, es decir que al deuda se licuó 14 veces”.

El contexto económico nacional, permitió comenzar a destrabar algunas deudas que llevaban mucho tiempo congeladas: “se decidió avanzar sobre la deudas que estaban sin cobrarse, entre ellas la del Correo. Si el capital exigible era el debido a 2001, lo que se podía reclamar eran estos 296 millones de pesos y se negociaron los intereses hacia adelante. Ahí se puede debatir si el 7% es lo correcto o no, pero según las previsiones inflacionarias del gobierno es un número que parece sensato”.

Paralelamente, se refirió a la denuncia de la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín y remarcó que “más allá de que sea o no de Justicia Legítima, puedo decir que cometió una burrada. Si las cosas fueron como plantea la fiscal y los intereses corren desde 2001, lo que omitió es que se votó la ley de blanqueo donde se le pone un tope al 75% del capital en cuanto a intereses para las deudas que se regularicen”.

La relación directa que efectuó Santoro tiene que ver con una denuncia resonante para tapar lo que había sido una importante resolución horas antes de la propia presentación. “El dato político más importante es que un día antes apareció el fallo en contra de Gils Carbó por la designación de fiscales a dedo. De repente aparece una denuncia irresponsable con un daño institucional tremendo”, finalizó.