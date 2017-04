Zaffaroni culpó a Massa por el “hueco legal” que permitió que liberaran al hombre que luego mató a Micaela

Aseguró que la “falta de escrúpulos” del líder del Frente Renovador hizo naufragar la reforma del Código Penal durante el kirchnerismo; qué respondió el massismo

Con la polémica aún latente en torno al beneficio de libertad condicional que tuvo el asesino de Micaela García , el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni , acusó a Sergio Massa de ser el responsable de que exista un “vacío legal” que permitió a Sebastián Wagner estar en la calle y atacar a la joven entrerriana.

En una entrevista con FM La Patriada, Zaffaroni recordó: “En el año 2012 se organizó una comisión por decreto para redactar un anteproyecto del Código Penal imitando lo que se había realizado en 1991 en el cual participaron penalistas de todos los partidos políticos. La integraron Pinedo, Arslanian, Gil Laavedra, es decir, una mesa bastante plural”.

“Cuando se presentó ese proyecto, Sergio Massa, con una falta de escrúpulos nunca vista y sin precedentes en la historia política, logró colocarse y frenar este proyecto en una muestra de lo trepador que es”, aseguró el ex magistrado y remarcó: “Si Massa no hubiese hecho eso, lo que paso con Micaela no pasaba, por que hubiesen tenido que peritar al asesino con varios equipos de peritos”.

Luego se quejó de aseguran que defiende a los delincuentes y no a las víctimas. “Se dicen un montón de barbaridades, como que soy abolicionista, yo tengo una larga discusión con el abolicionismo. El garantismo son, como dice la palabra, garantías para asegurar una serie de cosas: que no vamos a tener presos políticos, que no va a pasar lo que pasó con el estudiante en Jujuy, que no vamos a tener un vigilante abajo de la cama. El argumento que el garantismo es solo para los delincuentes no es cierto, las garantías son para todos”.

“Uno puede ser partidario de las garantías, pero yo no invente las garantías, las garantías están en la Constitución, en tratados internacionales, en las leyes. Si alguien asume un papel en contra de las garantías de nuestra constitución que lo diga”, desafió Zaffaroni.

Sobre el rol del juez Carlos Rossi, que le dio el beneficio de la libertad condicional a Sebastián Wagner, el procesado por el crimen de Micaela, dijo: “No me animo a condenar o absolver al juez Rossi solamente escuchando versiones periodísticas. Lo único que se es que hay un hueco legal gracias a Sergio Massa, si hubiésemos aprobado el anteproyecto esto hubiese sido legal o ilegal, no hubiese habido grises”.

La respuesta del massismo

“Es alarmante que Zaffaroni hable de uno de los delitos más graves como la violación seguida de muerte, cuando en su Código Penal la víctima tiene menos beneficios que el que comete el hecho”, disparó el diputado del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez, en respuesta a Zaffaroni.

“En las cárceles de nuestro país los presos llaman a Zaffaroni ‘maestro’, porque redactó un código a medida de los delincuentes, donde baja las penas en más de 120 delitos, y donde el delito de violación seguida de muerte era eliminado, ese delito tanto en la legislación actual como en el Código Penal de Sergio Massa tiene prevista prisión perpetua”, remarcó el parlamentario.

Gutiérrez, asesor de Massa en temas de Justicia, apuntó duro contra el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al afirmar: “Bajó la pena en todos los agravantes de violación: en la prostitución, en el estupro; él tiene una mirada permisiva y protectora del victimario y no de la víctima”.