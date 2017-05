Zanella comenzará a producir en Mar del Plata su primer vehículo de cuatro ruedas

El presidente firmara hoy el decreto 297/17 que la autoriza a a ser incluida en el Régimen de la Industria Automotriz como empresa terminal.

La empresa Zanella anunció hoy la inmediata puesta en marcha de la fabricación de un vehículo utilitario en la planta del parque industrial de la ciudad de Mar del Plata, tras la autorización del Gobierno nacional para ser incorporada como terminal automotriz.

La empresa fabricante de motos y su socio Minarelli ratificaron que tienen previsto comenzar a producir en la planta marplatense autos y camiones bajo la marca Zanella, comenzando su producción con el modelo Ztruck, un vehículo utilitario de cuatro ruedas producido con partes nacionales.

La puesta en marcha del proyecto se dará en forma inmediata aseguraron fuentes de la empresa, tras la firma del presidente Mauricio Macri del decreto 297/17 que autoriza a Minarelli/Zanella a ser incluida en el Régimen de la Industria Automotriz como empresa terminal.

“El primer vehículo de cuatro ruedas que fabricaremos será el único utilitario de ese segmento realmente producido en el país y será destinado para el mercado interno y la exportación”, manifestó Walter Steiner , presidente de Zanella. Y agregó: “Agradecemos al Gobierno Nacional su predisposición para acompañarnos en este proceso de expansión que emprendemos con orgullo como Marca País que sigue invirtiendo en la Argentina y apostando al talento local”.

Zanella había presentado el proyecto para operar como terminal automotriz en septiembre de 2015 con una proyección de inversión de 18 millones de dólares, para la fabricación de autos y camiones livianos.

“En el día de la industria Cabrera ya lo había firmado, pero tarda mucho porque requiere la homologación de todas las unidades ya que es un tipo de transporte que no existía. No es un auto común y corriente. Tienen que crear una categoría nueva de transporte y eso venía demorando mucho”, explicó a LA NACION una fuente del gobierno marplatense.

En una primera etapa el proyecto incluirá la producción anual de 1200 unidades del primer modelo Ztruck, empleando a 80 personas en el predio de Minarelli. En segunda instancia, la terminal construirá sobre los 20.000 m2 otorgados por el Municipio, 3.600 unidades de este modelo empleando aproximadamente a 250 personas más.

El Ztruck, rodado 14, tendrá una cilindrada de 1,200 centímetros cúbicos, un consumo de 5,5 litros cada 100 kilómetros y una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora.E l precio sugerido para su comercialización será de $240.000.

La empresa aseguró que será el más económico en su segmento, y tendrá un motor de baja cilindrada no contaminante (Euro 5) por lo que podrá ser utilizado en la ciudad con gran facilidad y cuidando el medio ambiente.

Tras conocerse la autorización oficial, el presidente de Zanella, Walter Steiner, dijo que “el primer vehículo de cuatro ruedas que fabricará la marca será el único utilitario de ese segmento realmente producido en el país y será destinado para el mercado interno y la exportación”.

El industrial también resaltó que “gracias al fuerte crecimiento de las ventas (de su línea de motos) la empresa está incrementando el personal en las cuatro plantas que posee Zanella en el país”.