Daniel Frescó: “El peor daño es cuando sentís ultrajada tu creatividad”

El periodista Daniel Frescó habló en la 99.9 sobre la imputación de Adrián Suar por supuesto plagio en su película “El Fútbol o Yo” que, según indicó, tiene muchas similitudes con su libro “Enfermo de Fútbol”. “No había necesidad de hacerlo de esta manera”, advirtió.

Durante el fin de semana se dio a conocer la imputación de Adrián Suar por plagiar en su última película “El Fútbol o Yo” la novela que escribió el periodista Daniel Frescó “Enfermo de fútbol”.

La denuncia fue presentada por el propio autor que tenía antecedentes de haberle entregado a uno de los productores del film un PDF con su novela porque supuestamente iban a trabajar un guión al respecto, pero se encontró luego con un trailer de una película ya rodada y que tenía muchas coincidencias con su obra: “lo importante es que, tal como lo solicité en la denuncia penal, será un jurado de expertos el encargado de dirimir si hay un plagio. Se hará un examen pericial que cotejará mi obra con el guión, falta que nominen a los peritos y me presenté como querellante por lo que presentaré mi propio perito”, especificó en la 99.9.

La presentación inicial estaba basada en lo que había visto como avance, pero luego tuvo oportunidad de ver la película completa y pudo ratificar todo lo que pensaba: “hice la denuncia en base al trailer y los antecedentes, pero cuando vi la película ratifiqué que mi novela podía ser plagiada de modo relevante. Mi libro incluso está reflejado en la trama argumental y conceptual, el núcleo de la historia es similar a mi novela”, dijo Frescó.

Si bien le podrían haber pagado los derechos de autor en su momento y todo esto se hubiera evitado, pero hoy no es justamente la faceta económica la que preocupa al periodista: “el peor daño es cuando sentís ultrajada tu creatividad, el tema económico a mí no me tiene preocupado. Trabajé durante 3 años esta novela y lo hice con mucha discreción porque podía estar advirtiendo sobre una situación que se repite en muchos lugares. La lesión que uno siente es más fuerte que lo económico”. Luego abundó: “no había necesidad de hacerlo de esta manera, porque habíamos tenido una conversación inicial con uno de los productores para hacer el guión en su momento”.

Incluso, conforme con el accionar de la justicia en su presentación, indicó que cualquiera que se encuentre en la misma situación se presente para reclamar lo que es suyo: “motivo a quienes se sientan en una situación de este tipo, hagan la denuncia como corresponde defendiendo la posición de la mejor manera posible. El país debe crecer en este sentido, es la mejor manera de que sigamos avanzando”, finalizó.