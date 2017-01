Reclamos de vecinos sin solución…

De mi mayor consideración:

Nos ponemos en contacto con ustedes para hacerles llegar reclamos de vecinos autoconvocados de Rodríguez Peña esquina Tierra del Fuego y sus alrededores que no están siendo escuchados y que actualmente después de varios reclamos verbales y por escrito la respuesta es NO y en algunos casos ni respuestas hay.

Los reclamos fueron:

1) Presencia policial en especial desde la caída del sol hasta el alba.

2) Instalación de una cámara de seguridad. (Que estaba por ponerse y luego se saco)

3) Que se vuelva a garantizar el servicio normal de servicios que no ingresan a la zona por inseguridad como por ejemplo, Remicoop, Paso Cars, etc.

4) Que se trabaje sobre el alumbrado público, muchos no funciona, se reclaman varias veces y no pasa nada.

Entendemos la importancia de ustedes como medio para ayudar a que estas cosas lleguen a oídos de quien tienen la solución y le estamos muy agradecidos.

Atentamente.}

Vecinos autoconvocados y Vasquez Mario

ADJUNTAMOS DOCUMENTACIÓN DE CARTAS Y ARCHIVOS:

Miércoles 15 de Junio de 2016, Mar del Plata

Municipalidad de Gral. Pueyrredón

Sr. Intendente Carlos Fernando Arroyo

Por medio de la presente vecinos autoconvocados de la zona de Rodríguez Peña Esq. Tierra del fuego y sus alrededores (barrio Perrito Moreno y Barrio Kennedy) nos manifestamos con incertidumbre y en busca de una pronto respuesta favorable por el tema de inseguridad, ya que luego de varios pedidos realizados desde el 2014 no hemos visto una solución.

Es por esto que nuevamente nos comunicamos con el municipio al ver que nuestro pedido de la instalación de una cámara de seguridad para la zona mencionado anteriormente, no fue instalado y para inferior fue retirada la caja que estaba en el poste para su futura instalación.

El Barrio Centenario y sus alrededores es una zona muy conflictiva de Mar del Plata, donde todos los días se producen hechos de inseguridad, ya sea, porque se originan ahí o que culminan en el mismo barrió. Esta es, debido a la posibilidad que ofrece el barrio para huir de las fuerzas de seguridad.

Esta zona cuenta con un gran movimiento durante todo el día y noche, ya que tenemos el Centro de Fonoaudiología Escuela de Sordos e Hipoacusicos (CEFA), el Centro Educativo N°801 (CEC N°801), El Jardín de Infantes N°904, la Escuela Municipal N°15, la escuela de Formación Profesional N°6, El Bachillerato Municipal para Adultos N°1 y otros centros educativos que al finalizar sus turnos la mayoría de los integrantes se digiten a esta esquina para tomar el colectivo. La falta de seguridad en este punto y todos los accesos que tiene el barrio hacen que sean un blanco fácil para que se cometan delitos.

Si bien, el municipio no es competente en materia de seguridad, debe asumir su responsabilidad para evitar todo aquello que afecte la calidad de vida de los habitantes del partido. Creemos que es necesario adoptar una decisión respeto de la conducta a seguir en la necesidad de velar por los legítimos derechos y de proteger la calidad de vida de los vecinos.

Por lo expuesto solicitamos el pedido concreto de:

– Presencia policial en especial desde la caída del sol hasta el alba.

– Instalación de una cámara de seguridad.

– Que se vuelva a garantizar el servicio normal de servicios que no ingresan a la zona por inseguridad como por ejemplo, Remicoop, Paso Cars, etc.

Sin mas y aprovechando a saludarlos, atte.

Vecinos autoconvocados

——————————————————————————————————–

Mar del Plata, 27 de diciembre de 2016

Municipalidad de Gral. Pueyrredón

Sr. Intendente Carlos Fernando Arroyo

Por medio de la presente les hacemos llegar nuestro descontento por la falta de profesionalismo por parte de algunas áreas del municipio. El 15 de Junio de 2016 se realizo un reclamo a la privada (N° 7707) con copia a la Dirección Gral. De Asuntos de la Comunidad (N° 1588) ya que desde hace meses se viene reclamando con vecinos autoconvocados de la zona de Rodríguez Peña Esq. Tierra del fuego y sus alrededores (barrio Perrito Moreno y Barrio Kennedy), y hasta el día de hoy solamente hemos recibido negativas. Por el reclamo expuesto se pedía en concreto:

1) Presencia policial en especial desde la caída del sol hasta el alba

2) Instalación de cámara de seguridad en Rodríguez Peña Esq. Tierra del fuego

3) Que se vuelva a garantizar el servicio normal de servicios que no ingresan a la zona por inseguridad como por ejemplo, Remicoop, Paso Cars, etc.

El pedido de presencia policial en especial desde la caída del sol hasta el alba, fue hablado con la secretaria de seguridad y ellos nos derivaron a la policía municipal con el comisario LAURA RODRIGUEZ (no pudimos comunicarnos con ella nunca), por eso hablamos con el inspector REYES quien nos manifestó que la única ayuda por parte de la policía local es la actual, que son rondines dinámicos de 06:30 a 22:30 hs, 1 móvil y 10 efectivos para todo el barrio Centenario, Perrito Moreno y Barrio Kennedy, por tales datos esta claro que no hubo respuesta favorable a este ítem ya que la poca cantidad de efectivos para la cobertura hacen que se ausenten y claro esta que luego de las 22:30 hs esa poca presencia desaparece.

En segundo ítem del reclamo fue para ver como va el pedido de la instalación de una cámara de seguridad para la zona mencionado anteriormente, la cual no fue instalada y para peor fue retirado el gabinete (instalado con el gobierno anterior) que estaba en el poste para su futura instalación. Según lo hablado con autoridades del COM, este gabinete fue retirado de ese lugar para la instalación de otra cámara en un lugar donde hay reclamos también. Esto genera mucho enojo ya que de ser así se nota claramente la falta de atención a un reclamo viejo de muchos vecinos y de centros educativos (ejemplo Centro de Fonoaudiología Escuela de Sordos e Hipoacusicos , el Centro Educativo N°801, El Jardín de Infantes N°904, la Escuela Municipal N°15, la escuela de Formación Profesional N°6, El Bachillerato Municipal para Adultos N°1, etc). Por tal motivo solicitamos su proceder para que algo que ya estaba a minutos de tener una solución no sea ignorado y pase a un problema nuevamente.

Por ultimo al reclamo de que se vuelva a garantizar el servicio normal de servicios que no ingresan a la zona por inseguridad (por ejemplo, Remicoop, Paso Cars, etc.), no hay novedades y este servicio debe volver a garantizarse.

Desde ya agradecemos su atención y solicitamos una respuesta favorable lo antes posible, ya que estos temas vienen desde hace tiempo y pareciera que pierden importancia.

Atte.

Vecinos Autoconvocados

———————————————————————————————————-

Mar del Plata, 28 de diciembre de 2016

Municipalidad de Gral. Pueyrredón

Sr. Intendente Carlos Fernando Arroyo

Por medio de la presente le hacemos llegar nuestro descontento por la falta de respuesta del ENVIAL por problemas de encendido en alumbrado público.

Numero de reclamos:

499722016

499852016

521402016

602582016

602602016

Estos dos reclamos se realizaron por primera vez el 27/10/2016, como no hubo respuesta se volvieron a reclamar por segunda vez 07/11/2016 y al seguir sin soluciones y no poder hablar con el Sr. PABLO SIMONI de la Secretaria Presidencial de ENVIAL se hablo con la Sra. Laura y Sr. Nahuel quienes tomaron el reclamo pero jamás llego a su solución.

Por parte de ENVIAL, hemos sido ignorados y hemos escuchado que el problema será resuelto cuando se pueda por falta de horas extras y por falta de ingresos. Consideramos que no es una respuesta se que deba brindar a los ciudadanos, y demás esta decir que seguimos esperando el llamado del Sr. PABLO SIMONI.

Los reclamos que se realizaron por el 147, fueron en muchas oportunidades muy desastrosos, Ej. 27/12/2016 a las 12.49 hs se realizo un reclamo por medio de la operadora MARIEL BONUINO quien realmente no dejo expresar bien el reclamo y siempre hablando por arriba del ciudadano dejo en claro que solo toma el reclamo y listo.

Otra cosa muy graciosa fue recibí un mensaje al celular indicando que uno de los reclamos estaba resuelto cosa que no es así.

Sr. Intendente sepa disculpar que este reclamo es enviado a usted pero entendemos que si una parte no funciona y no hay intenciones de solucionar las cosas, como ciudadanos nos vemos obligados a infórmaselo.

Desde ya agradecemos su tiempo y esperamos una respuesta favorable.

Atte.

Vecinos Autoconvocados y Mario Vásquez