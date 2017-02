A la vanguardia

Fiestas electrónicas | Las fiestas electrónicas en la ciudad ahora son controladas y reguladas en un marco de normas. El Ejecutivo municipal puso la lupa en un tema importante a la hora del control de drogas, y eso nos puso en primer lugar. Hoy la tendencia avanza.

“El tema puso a Mar del Plata en el centro de la escena. Fue una medida acertada comenzar a controlar, pero si no se hubieran muerto dos personas en Arroyo Seco, esto no habría ocurrido. Tropezamos siempre con la misma piedra”, fueron las palabras de Esteban Wood, especialista en el estudio de la nocturnidad y el consumo de estupefacientes, para la 99.9, cuando afirmaba que la ciudad había dado un puntapié inicial en considerar que, como mínimo, había algo que discutir.

Es posible que la tensión frente a un tema urticante lleve a cometer errores, a desdecirse y reelaborar, pero lo que no puede suceder es que el Estado haga oídos sordos cuando en una ciudad turística se realiza una fiesta electrónica que amenaza con concentrar unas 17.000 personas.

Por supuesto que la fiesta no es el único eje: la nocturnidad incluye una serie de puntos que tienen que ver con las costumbres actuales, y respecto de los cuales la comunidad entera debería pensar y resolver: “Lo de las fiestas electrónicas sucede hace tiempo. Invito a rever la cuestión de la nocturnidad; la fiesta electrónica invita al consumo de sustancias sintéticas, pero nos lleva a pensar cómo se está divirtiendo la juventud y la gente. Parece que sólo los que están en fiestas electrónicas son drogadictos, pero no pensamos en los que van a boliches y terminan alcoholizados. Hay que mirar la nocturnidad de una forma más amplia”, explicó Wood.

Inclusive, el conocimiento preciso de las sustancias que se consumen es fundamental para dar respuesta médica a la intoxicación. En muchos casos, las personas que terminan internadas por el consumo de drogas no tienen el mejor proceso de desintoxicación por el desconocimiento de las drogas: “se debe trabajar en la detección de la sustancia, porque si no tenemos clara la composición de las drogas, es difícil desintoxicar a las personas. La segunda parte sería que todos los costos sanitarios de seguridad sean contemplados por el privado que organiza el evento”, decía Wood.

El Estado debe trabajar a favor de estos temas, pero según informa el especialista, en este momento las políticas públicas no están avalando la inversión en la lucha contra las adicciones: “SEDRONAR, administrativamente hablando, desapareció. Fue un proceso que se dio en el tiempo, pero con un decreto de la semana pasada se modificó la estructura, las funciones y el nombre de SEDRONAR que este Gobierno cerró, asignándole funciones de reducción de la demanda, la parte de prevención y asistencia. El Estado dejó de tener un organismo con mirada integral en el narcotráfico y en el sector socio sanitario”.

De todos

“Esto nos hace retroceder casilleros en las políticas públicas y en el tema droga. Las demandas y las ofertas están absolutamente relacionadas”, finalizó Wood, quien se lamenta de que la desinversión vaya en contra de las necesidades de la comunidad de luchar contra el flagelo de la distribución de sustancias psicoactivas.

Pero Mar del Plata no fue la única. Recientemente, el gobierno santafesino dispuso un marco regulatorio con parámetros de control para los eventos musicales, nocturnos y masivos que se realicen en la provincia, los que deberán ser adecuados en todos los municipios y comunas santafesinos. La medida se enmarca en la necesidad de unificar criterios frente a la actividad comercial de este tipo de eventos en todo el territorio provincial, como así también de registros locales de organizadores para resguardar a la ciudadanía. El propósito de la medida indica: “resguardar y proteger la vida e integridad física de todos los santafesinos respecto de las consecuencias nocivas generadas por el consumo problemático de alcohol y sustancias psicoactivas; garantizar de este modo su seguridad; fomentar la responsabilidad institucional de las administraciones locales y fortalecer el compromiso social de los agentes involucrados”.

Entre los requisitos mínimos que deberán cumplimentar los organizadores de eventos en el territorio provincial, se incluye constancia de habilitación municipal para funcionamiento del establecimiento en el cual se realice el evento, un sistema de control y conteo de ingresos de personas según el factor ocupacional admitido para el predio, seguro de responsabilidad civil, vida, accidentes personales e incendios, como así también garantía de caución a favor del municipio o comuna. También se deberá contar con un servicio privado de atención de emergencias médicas, iluminación y señalización vial de las zonas de ingreso y egreso, y servicio de seguridad privada.

Se solicita que se notifique la realización del evento a la dependencia policial de la jurisdicción, con una antelación mínima de 48 horas. Los organizadores deberán asumir a su exclusivo cargo el pago pertinente del servicio de efectivos adicionales como policía, agentes de tránsito, control urbano y ambulancias que resulten necesarios. Además deberán contar con la habilitación del Cuerpo de Bomberos, donde figure la capacidad máxima; la constancia de inscripción vigente en el Registro de Organizadores de Eventos Musicales Nocturnos Masivos del municipio o comuna respectivo; un plan aprobado de contingencia y evacuación; pabellones sanitarios con provisión de agua potable y fresca para consumo gratuito y libre, tanto en baños como en puestos de expendio de bebidas, con información clara y precisa de la disponibilidad y ubicación; protocolo aprobado de actuación frente a situaciones de intoxicación o catástrofes sanitarias; además de servicio de limpieza para el predio y su entorno, una vez finalizado el evento.

Finalmente, la norma indica que en Santa Fe se deberá hacer difusión de información, para lograr concientización y reducción de conductas de riesgo asociadas a consumos problemáticos de sustancias psicoactivas. Para su correcta aplicación, el gobierno de aquella provincia recomendó a los municipios la creación de un registro de organizadores de eventos musicales nocturnos masivos, en locales de cualquier tipo, cerrados o al aire libre, cualquiera fuere su denominación o actividad principal. Tal registro local será público y contendrá, al menos, la siguiente información: datos completos del titular, personal afectado a la actividad, designación del rubro a explotar, prontuario actualizado de titular, socios y empleados, constancia de inexistencia de causas, sanciones o incumplimientos acreditados en el municipio respectivo.

Aquí mismo

Este es uno de tantos ejemplos para demostrar que esta ciudad no estuvo sola cuando tomó la iniciativa de control sobre las fiestas electrónicas, sino que las medidas de regulación son una tendencia en diversos marcos legales de distintas jurisdicciones. En la comuna, la experiencia de control en las fiestas electrónicas ha sido muy positiva, y buscan ejercer desde el Estado una ayuda puntual.

Andrea Potes, jefa de Emergencias del Hospital Interzonal, fue una de las convocadas por el secretario de Salud Gustavo Blanco, y contó su experiencia para Noticias & Protagonistas. Se refirió a los efectos del éxtasis, que nuevamente se verifica como la droga más utilizada en este tipo de eventos: “cuando se toman metanfetaminas y no están indicadas por el médico, ya es grave para el paciente. Deben estar en dosis controladas y adecuadas. El problema en estos eventos es que la gente no sólo toma más de lo recomendado, sino que además la mezclan con otras drogas”.

Pero durante los controles, ninguna de las personas se negaba a contar lo que había tomado: “Las mezclas más habituales fueron las de éxtasis con ketamina, marihuana, cocaína, alcohol y drogas que son de uso frecuente hoy”. Es decir que hay hoy una penetración mucho más fuerte de este tipo de sustancias: “el consumo de marihuana y cocaína está muy extendido en Mar del Plata. Durante el último año, recibí personalmente tres sobredosis de cocaína que han fallecido dentro del Hospital. Son tan frecuentes, que la gente les pierde el miedo”, explicó Potes.

Los operativos que llevaron adelante dejan un precedente importante: “esta experiencia nos dio la oportunidad de formar un equipo multidisciplinario para generar prevención antes y durante el evento. Explicamos las consecuencias del consumo de drogas ayudando para que, si están decididos a consumir, no se transforme en riesgoso para la vida”.

Claro que antes hubo una fuerte controversia, pero la doctora consideró que fue muy positiva: “uno puede estar de acuerdo o no con la medida que se tomó al principio, pero debe entender desde qué lugar se hace. Comenzamos a trabajar correctamente, generamos una forma de control y eso lleva a no lamentar víctimas. Lo que se hizo, y muy bien, fue generar conciencia”.

También el secretario de Salud municipal, Gustavo Blanco, relató las repercusiones institucionales que siguieron a la regulación normativa que impone Mar del Plata a las fiestas electrónicas, y los controles subsiguientes. Así, junto con su equipo de trabajo, se reunió con SEDRONAR, para exponer las conclusiones: “hablamos de qué campañas pueden hacer los municipios para prevenir y además qué podemos aportar para otras fiestas electrónicas. Porque a nivel nacional, hay eventos de este tipo desde Jujuy hasta Carlos Paz, pasando ahora por las fiestas de carnaval. Les llamó la atención la organización que pudimos armar en 24 o 48 horas”.

La tarea de prevención resultó uno de los factores principales de la iniciativa porque se podía brindar información incluso durante el desarrollo de los eventos. “En la última fiesta hubo una pantalla constantemente prendida con mensajes del SEDRONAR. En las primeras fiestas, silbaban cuando se llegaba al tema del consumo de éxtasis, pero terminaron agradeciendo por cuidarlos”, comparó. Blanco señaló que las mezclas con alcohol se dan en ciertos sectores de las fiestas donde el éxtasis circula, y que es importante mantenerse atentos a los efectos que esto puede provocar. Las campañas comenzarán a nivel nacional, se extenderán en la provincia, y llegarán a los municipios, también con responsabilidades concretas para hacer prevención.

Pero este no es el único camino que pretenden emprender con autoridades en los próximos meses: “ahora vamos a comenzar una campaña por playas libres de humo”, adelantó Blanco. Un paso más.