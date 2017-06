Malas lenguas 1027

Listas en hervor I. El camino a las PASO está que arde, tal como era de esperar. En todos los campamentos, los cruces y la maledicencia ocupan un espacio central. Por el siempre prolífico PJ, el sector del FPV tiene lanzados a las calles, exponiendo sus rostros a la sociedad, a Marcos Gutiérrez, Carlos Cheppi, el integrante de la patrulla perdida José Luis Zerillo, y siguen los nombres. Lo que no expresan esos carteles es la puja feroz que ya provoca corridas hacia uno u otro campamento. El que esta semana sacó distancia fue Alejandro Balsano. En la reunión de presentación de avales de la lista de Florencio Randazzo, “el Pichu” llevó 4.000 avales por Mar del Plata, prolijitos, prolijitos, y se constituyó poco menos que en la figura del evento randazzista. De premio, el mismísimo ex ministro y hoy contendiente político de CFK, le aseguró que sí o sí tiene lista asegurada en General Pueyrredón.

Listas en hervor II. Ríspido camino el de las PASO en Cambiemos, con los radicales en pie de guerra contra Carlos Fernando Arroyo y la amenaza de una lista peronista en cabezada por Lucas Fiorini, financiada desde el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Del lado de la Coalición Atlántica, el que hace ruido agitando las aguas es Guillermo Arroyo, que sostiene que ellos, los atlánticos, ganan solos la interna, en tanto crece la idea de la lista única articulada por el propio intendente e integrada por sectores de la UCR y el PRO. En esta idea están hablando dirigentes de ambos partidos, buscando evitar una PASO que estaría signada por un feroz ataque a la figura y gestión del intendente, y podría marcar negativamente el último tramo de su gestión.

¿Desaparecidos? Por increíble que parezca, los dirigentes del SIVARA José y César Lencina están desaparecidos en acción. También es inhallable Ariel Greco: el local de la calle 25 de mayo está cerrado, nadie atiende, y los teléfonos que figuran en los mails que Greco enviaba a diario, están fuera de servicio. Interrogantes acerca de qué ocurre con los hermanos Lencina, que heredaron de su padre el control y literal dominio de la venta en la vía pública. ¿Habrán inaugurado local en el Paseo Cultural Estación Sur? Quizá con los arrendatarios que no pueden pagar el alquiler, por ahí se abre una oportunidad.

Irritación. Mucha molestia generó en el palacio comunal la nota de El Marplatense en la que se aseveraba que Joaquín De la Torre venía a cerrar la paritaria municipal. Básicamente, porque no es así. Se habló en las últimas horas de operaciones e interrogantes sobre la línea de trabajo del novel medio digital, aunque su director propietario, Marcelo González, afirma que “ni en p…” jugaría un partido tan poco serio. Lo que lleva a preguntarse si al interior de su grupo de trabajo no hay gente que se presenta como periodista, pero opera como agente de prensa. Ya se sabe que unos maravedíes pueden hacer que cualquiera luzca rubio, alto y de ojos celestes. Pero vamos, que no es amor, sólo dinero.