Malas lenguas 1028

Disputas y desencuentros. Buena parte de lo que se cocina a fuego lento en la política lugareña tiene que ver con la idea de posicionarse para ser reconocidos por los vecinos/votantes con vistas a las PASO, territorio que da para todo y es motivo de trifulca mediática a diario. Desde dentro de AM, cada día son menos los que creen que sea el ex intendente Perogrullo el que pueda liderar una movida electoral fuerte. La distancia de la realidad en el análisis que lo lleva a insistir en que “Arroyo no aguanta, hay que seguir presionando”, agiganta la grieta entre los accionistas marplatenses. Y no sólo se trata del curul Santiago Bonifatti -ya claramente en la vereda de enfrente-, sino que propia tropa envía mensajes claros en este tema. Por ejemplo, la diputada provincial Alejandra Martínez, quien mantiene una relación de reconocimiento personal, pero políticamente está muy alejada del natural de Dolores.

De nombramientos y gente que pertenece. La famiglia judicial se cuida y se replica. Por años se habló del enfrentamiento del TOF, integrado por los jueces Parra, Falcone y Portela, con la Cámara Federal de Mar del Plata, integrada por el siempre ubicuo Alejandro Tazza, el más que ubicuo y palaciego Eduardo Jiménez y Jorge “Margarina” Ferro. Bueno, disputas en términos de “vos dijiste, yo dije, él dijo”, pero a la hora de “las efectividades conducentes”, entre estos bueyes no hay cornadas. Caso puntual: el nombramiento de Pablo Over Obiaño como escribiente auxiliar interino.

Caso testigo I. Pablo Over Obiaño es hijo de Pablo Obiaño, médico discapacitado que fuera a nombre de quien Roberto Atilio Falcone adquirió un Mercedes Benz en los 90, al mejor estilo Susana Giménez, lo cual derivó en importante escándalo para el magistrado. Aquella fue práctica frecuente -la utilización de un discapacitado para importar vehículos de la marca alemana sin impuestos-, a la que el denominado grupo “Los Intocables”, inspectores de la AFIP al mando de Luis María Peña, puso fin a través de operativos de alto perfil mediático.

Caso testigo II. Pablo Obiaño padre es discapacitado, dijimos; médico, dijimos, y está emparentado con Roberto Atilio Falcone -son primos en algún grado de consanguinidad-. Ahora, en la Cámara Federal le dan ingreso al sistema al hijo del facilitador de la maniobra que en los 90 era delictiva, en uso de sus atribuciones y competencias; léase sin concurso, sin compulsa de antecedentes, sólo por decisión absoluta de los camaristas, que cruzan gentilezas lejos de la idea de algún enfrentamiento por razones de mejor servicio o criterio jurisprudencial. Entre bueyes, también dijimos…

Reuniones. Esta semana, el gerente de CAIPA -una de las cámaras del sector pesquero- agradecía la presencia de ministros y funcionarios de Provincia que buscan dar respuesta a la crisis del sector. Dos ítems a considerar al respecto: las empresas especulan con un dólar de 22.50 para ser rentables, y la sorpresa la dio YPF, que reveló que el precio que pide la flota amarilla es el precio oficial de la empresa. Nadie entiende cómo por treinta años la petrolera, en pie de banquina, les ha cobrado un treinta por ciento más caro sin que nadie advirtiera tremenda irregularidad.