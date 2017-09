Malas lenguas 1041

Cambios y decepciones. La propuesta desde el nombre es exigente: “CAMBIEMOS”, y lleva a que muchos se impacienten por lo que aprecian como lentitud en el cambio. Algo de eso hay en la distancia entre la postura del presidente Mauricio Macri anunciando que se terminan las mafias, instando a no pagar coimas y no aceptar presiones, y lo que ocurre, por caso, en el ámbito de la pesca con los llamados observadores, que integran la flota por una disposición que data de los tiempos de Felipe Solá y le dieron caja al SIMAPE. Un informe que está en manos del ministro Ricardo Buryaile, elaborado por Cristina Barrenechea, de la Fundación Pensar, desnuda el mecanismo de extorsión que llevan adelante los liderados por Sergio Salomón. El informe describe con precisión el flujo de esta caja -más bien cajón- que ha hecho feliz a tanta gente. Sergio Salomón es vecino destacado de Rumencó, donde posee dos amplias y costosas propiedades, afirman nuestra fuentes. No sería lo único, aunque sí lo más visible.

Ruidos internos I. Esta semana, nuevamente, y con la calma chicha entre las PASO y la elección de octubre, la manzana de las sombras volvió a agitarse por los dimes y diretes que hablaban de un virtual default comunal a la hora de pagar salarios. Todo nació en las entrañas de la misma administración. Esto es porque no hay comprensión de que la gestión está acechada por adversarios que sólo imaginan un escenario de triunfo: que Carlos Fernando Arroyo renuncie y otro, cualquiera sea, complete el mandato. Para eso necesitan bardo, ruido y presionar. Municipal que cobra salario no protesta, y eso decepciona a los golpistas. Los recursos llegaron en tiempo y forma, en una partida directa y autorización para tomar descubierto excepcional. Lo cual revela otro tema urgente.

Ruidos internos II. Está claro que la administración recibió la caja municipal devastada. Gustavo Schroeder, secretario de Hacienda, sostiene que la deuda cierta supera los mil millones de pesos. Si no hay una solución financiera que despeje el default que dejó con su espantosa gestión el exintendente Perogrullo, esta lastimosa situación de esperar recursos por vía extraordinaria se prolongará en el tiempo. Es un asunto prioritario, y no se han dado los pasos para resolverlo más allá de algunas conversaciones menores. Y no sirve llorar por los rincones o en los cafés de la zona.

Impacto. El que provoca el material generado en la Oficina de Prensa de la comuna que expone los logros de la gestión en 20 meses de gobierno. Sorprende, porque por debajo de la hojarasca mediática y política de cada día, hay un escenario de realizaciones y soluciones que, visto en conjunto, impacta .Quizá sea un inicio en la tan mentada comunicación que se le reclama al gobierno comunal.