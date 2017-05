140 caracteres

Fueron suficientes para desatar una mini crisis política, pero al final quedó reducida casi a un chusmerío por la reculada que pegó Juan Aicega, concejal de Cambiemos -origen PRO-, quien reaccionó ante una imagen en la que se ve a un grupo de ex y actuales funcionarios y concejales que se reúnen cada jueves a autoconmemorarse.

Las reuniones nacieron hace unos años, pero se hacen públicas en general por medio de las redes sociales. En particular es Gonzalo Alfonso quien más imágenes de dichas tendidas sube a las redes, provocando oleadas de comentarios en el universo de la manzana de las sombras.

El tweet de Juan Aicega señalaba: “me cuesta entender a la gente que se enriquece con la política y da consejos republicanos”. De inmediato surgieron citas y comentarios por ese tweet, apuntando a que Aicega cargaba sobre los funcionarios del gobierno de Arroyo presentes, tales como Alejandro Vicente y Guillermo de Paz.

En la 99.9 Aicega aclaró que en ningún momento la referencia era hacia ellos, y que, por el contrario, quien debiera ponerse el sayo tenía que hacerlo, apuntando: “si se ponen nerviosos, algo deben tener que esconder”.

Y sí: Daniel Víctor Katz Jora tiene qué esconder. Para ser claros y no hablar en las sombras como quienes tiran piedras al agua esperando la onda expansiva, el encarcelador serial Santiago Inchausti y la fiscal Laura Mazzaferri, con la cobertura de Daniel Adler, tienen en su poder documentación que validaría una investigación penal si lo que está en sus manos no fuera fruto de una acción maliciosa e irregular perpetrada por estos tres.

Daniel Katz: estas líneas son para liberarte de la miseria de tener que hacer de partiquino triste de Florencio Aldrey Iglesias, y para que les evites a tus amigos fieles de la política de años andar exagerando tus críticas al intendente Arroyo, que tiene una dignidad de la que vos, tus antecesores y tu sucesor carecen.

La cena de marras habitual fue lugar para una jugada torpe: blanquear que Katz mantiene conversaciones con el anciano aldeano de Lugo y que la matriz de la charla tiene dos propósitos. A saber: sugerir que puede influir para evitar el cambio de nombre del shopping de la ex Estación Terminal, y a su vez esmerilar en la PASO la posición política del Intendente. Esa es la moneda de cambio para que la triste situación que en particular paga su familia no sea tapa de La Capital.

En la causa que incoa el trío encarcelador, Katz no figura. Al mejor estilo Lázaro Báez, es su familia la que está en los papeles, no él. Aicega habla –twitea- por conocimiento de esta situación, como también la conoce buena parte de la dirigencia política y el sistema judicial de la ciudad. Lamento que no haya ido a fondo sus dichos, y que todo haya quedado ahí, en un lamento de 140 caracteres.