TOP TEN 1005

1) Carlos Fernado Arroyo (Un año en la silla eléctrica)

Asumió en un contexto armado para hacerlo a la parrilla en meses. Sobrevivió a todo, incluso a sí mismo y a ciertos elementos tóxicos de su propio entorno próximo. Un año que a la luz de los hechos ha sido intenso y remarcable.

2) Alfredo López (Marcó diferencia)

Levantó la voz en el expediente y en la calle ante la gente que lo apoyó en la idea de que ajustarse a la letra de la ley y sólo a ella equivale a perseguir el delito. Y que lo que ocurrió en Mar del Plata durante la visita presidencial fue un atentado en todo el sentido y espíritu de la ley. Justicia Legítima, la orga KK, quedó expuesta como nunca había ocurrido.

3) Sofía Badie (Sí se puede)

Vicepresidenta del Consejo Escolar, cambió el paradigma alimentario en escuelas de General Pueyrredón, y reequipó los comedores en vajilla y electrodomésticos como no había ocurrido en veinte años. Yes we can.

4) Pablo Simoni (Haciendo rodar la maquinaria)

Llegó de la actividad privada con pronósticos de fracaso inminente. Puso el EMVIAL en marcha, generó cultura de trabajo y equipo. Una agradable sorpresa en 2016.

5) Emiliano Giri (Indetenible)

Tantas veces lo mataron, tantas resucitará… A su propio infierno fue solo y cantando. Lejos ya de la hora del naufragio y la de la oscuridad, mira el 2017 como el año de la reivindicación en la política, urnas mediante.

6) Martín Ferrá (Exuberante luchador)

Su verba inflamada puede agotar al oyente desprevenido. Su decir es siempre una catarata de verdades que expone la incuria de un Poder Judicial amancebado, abandónico y a veces corrupto. Imperdible.

7) Emilio Sucar Grau (Sin estridencias)

Otro que no tenía antecedentes que lo validaran a priori. Mueve la maquinaria municipal en un ámbito, el de la Inspección General, que tiene la peor historia funcional de la comuna. Incansable. Un todo terreno.

8) José Frarracio (Experta duda)

Experto forense de consulta, no dudó en afirmar en relación a la muerte más polémica del año, la de la adolescente Lucía Pérez: “Del expediente surge una historia distinta de la publicada”. Coraje cívico y profesional.

9) Facundo Dominoni (Deja una impronta)

Juez de familia, un fuero que busca estar alejado del radar público, no teme exponerse y plantear sus conceptos si de defender una posición judicial en su ámbito de competencia se trata. El suyo, un ejemplo del deber ser.

10) Reinaldo José Cano (Si no fuera por él…)

Por todo lo alto, es el único responsable de que la Fiscalía 10 tuviera los elementos para llevar en 2017 a juicio oral y público al predador del presupuesto municipal Gustavo Arnaldo Pulti. Sin él no habría juicio, y la impunidad sería un dato duro de la política de la ciudad.