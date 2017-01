TOP TEN 1007

1) Carlos Fernando Arroyo (No cedió, ganó)

No cedió, aún en medio de la confusa situación generada por una comunicación ineficiente y por momentos ridícula. El principio básico, proteger la vida, se impuso como un paradigma que debe defenderse. En esta ganó por demolición.

2) Carlos Rottemberg (Flojito, flojito)

Cerró tres teatros, los vendió y embolsó el monto obtenido sin repartir nada con nadie. Admirador encendido de CFK, amabilísimo contertulio de Daniel Scioli, hace de solidario con el teatro marplatense al que nuca le prestó atención ni le generó trabajo alguno. De tan evidente, flojito.

3) Fernando Rizzi (Alta exposición)

Defensor oficial, integra una troika que atiende sólo sus propias inquietudes. Demasiado caro para lo que brinda, y poco ayuda a la comunidad. Cuando aclara, confunde más.

4) Guillermo Castello (Marra el rol)

Sigue creyendo que pararse de manos contra Arroyo y haciendo el corifeo a la banda mafiosa del periodismo digital + La Capital se instala políticamente. Marra feíto.

(Notificador asustado)

Notificador que lo impuso a Fabián Uriel Fernández Garello de que tiene cita para su juicio político en febrero. Está asustado. Nos manda a decir que no es ético publicar su nombre. ¿? ¿Desde cuándo una notificación oficial es privadísima, y su publicación vulnera ética alguna? Cuántos nombres puede tener el cagazo…

6) Oscar Fortunato (De lágrimas y quejas)

Reapareció y dijo: la gestión deficiente del Puerto hace perder 30 millones por año a los armadores pesqueros nucleados en CEPA. Mucha plata. ¿Alguna sugerencia para hacerlo mejor? Sería bueno saberlo.

7) Gabriela Magnoler (Ni poniendo pauta)

Nada parece ser suficiente, no ya para que no expongan a Mar del Plata, que podría ser debatible, sino sencillamente para que informen con criterio. La pauta que paga el EMTUR en América 24 no parece ayudar en nada. Los metropolitanos compiten para ver quién pregona la peor imagen de la ciudad.

8) Mariano Fernández (Unos sí, otros no)

El titular de la Asociación Judicial Bonaerense le atribuye carácter histórico a una denuncia sobre nombramientos en el Poder Judicial local. La denuncia revela que un juez nombra parientes de otro juez y así intercambian favores entre ellos. Nunca dijo nada de los nombramientos de Justicia Legítima y La Cámpora… Lo de siempre: para unos sí, para otros, no.

9) Marcelo Pasetti (No se cansa de fracasar)

Quiso que su amigo el “Rata” Aguerre se quedara con el balneario Waikiki, pero fracasó. Quiso derrotar a Arroyo en las elecciones, también fracasó. Como no pudo en las urnas, luego quiso voltearlo, al año de su mandato, pero otra vez le fue mal. Pretendió imponer a Fiorini como candidato a intendente, nones. Hay que reconocerle que ánimo para perder, tiene. Podría ser el residuo de un valor.

10) José Luis Zerillo (Agita por detrás)

Estuvo detrás de toda la triste maniobra que buscaba vincular el control de alcohol y drogas en las rave con represión y estado policial. De curros y tropelías e indiferencia de la fiscalía federal en drogas, nada que decir. Pescador de río revuelto, Zerillo ama el desorden y la plata del Estado, dos cosas que vinieron en combo en los últimos años.