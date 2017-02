TOP TEN 1011

1) Miguel Alberto José (Judicial pescado in fraganti)

Funcionario judicial de dudosa conducta, tal vez seguidor de Zaffaroni por aquello de “una plantita no se le puede negar a nadie…” . Escucha judicial lo compromete dando info a narco apodado “Chucky”. Quedó maldito y complicado.

2) Sebastián Puglisi (Será para tanto?)

Está de lo más ofendido por haber sido citado como articulador de la baja de los programas denominados culturales que había pergeñado la dupla Laserna/GAP. Tiene el apoyo de la UCR local y la Franja Morada para pedir la renuncia de la secretaria de Cultura. Funcionalidad, que se le dice.

3) Leandro Favaro (¿Y si alguien habla?)

El fiscal de drogas actúa, según se cita, “conforme al nuevo paradigma” O sea, trabajar para dar batalla al narcotráfico. Corre riesgos el fiscal “Porrini”: uno de estos días se va a cruzar con algún conocido. MDP es chica todavía.

4) Guillermo Arroyo (Gozando la fama)

Lo logró: siguiendo el camino de Ottavis, Facundo Moyano y Urtubey, el curul de Agrupación Atlántica saltó a las tapas de las revistas de actualidad en coloquiales escenas con la vedette Mónica Farro. Algo hay que generar; si no es política, que sean chimentos, que en estos tiempos parecen lo mismo.

5) Carlos Rottemberg (Añorar no es el camino)

Añora temporadas excelentes de millones de turistas, elencos rutilantes que daba como mana la pantalla metropolitana .Otro mundo, otra era .Hay que cambiar o perecer así es la vida. Sin llorar, lo que hay que hacer es aportar.

6) Gustavo Arnaldo Pulti (Cospelito en su hora)

Dijo, con el atrevimiento que le da hablar ante micrófonos mansos y medios sin preguntas: “era lo que estábamos esperando”, para agregar “se advierte en la denuncia una cierta malicia”. Guau. Y penalmente, ¿qué decir de una elevación a juicio de ciento treinta y nueve páginas? ¿Nada de nada? El que calla…

7) Diego Peláez (Conurbanizados)

Lo dijo el presidente del Colegio de Técnicos: esto de la conurbanización de MDP viene de hace veinte años, y condiciona el crecimiento de la ciudad. Aceptémoslo, es así. Sólo la verdad, por desagradable que sea, nos hará libres y dueños de nuestro destino. Encarémoslo de una vez por todas.

8) Silvana Rojas (¿Yo señor?, no señor)

Asevera que los contratos dados de baja en Cultura no fueron su decisión sino de su antecesor Puglisi. Se lo hubiera evitado, y dormiría mejor. Como dijo el ex presidente Roca a su secretario Gramajo: “en política, el que habla se jode”.

9) Juan Aicega (Susto menor)

Le quisieron hacer un secuestro virtual, tuvo suerte y reflejos rápidos. Suerte porque el hijo del que le hablaban estaba en casa, y rápido porque salió a airear el tema, que sirve de alerta para tanto distraído.

10) Fabián Uriel Fernández Garello (La hora señalada)

El camino del ocaso suele ser largo y lleno de miserias. Esta semana se conocerá la conformación del jury al todavía hoy fiscal general de MDP. No hay retorno, sólo tiempo de espera. No hay tiento que no se corte, y tiempo que no se acabe.