TOP TEN 1024

1) Fabián Uriel Fernández Garello (El exagente resiste)

Consiguió la foto que en el universo de las imágenes da idea de de poder y continuidad. Todos felices de trabajar con un agente de la policía secreta de Camps. Hay más entre el cielo y la tierra de lo que podemos ver…

2) Stella Maris Marinier (Verbos que agitan las aguas)

Dijo la verdad y se le fueron directo a la yugular. Marinier habla por el intendente, y sus palabras deberían ser merituadas conforme a los hechos y no en base a declamaciones formales de lo entendido por políticamente correcto.

3) Marcelo Fernández (Rostro pétreo)

Caradura hoy concejal de los accionistas marplatenses, fue por ocho años titular de la Secretaría de Asuntos de la Comunidad. Dejó fundida una camioneta Nissan de la repartición, usó y mal usó los fondos públicos, y ahora cuestiona los dichos de Marinier como si hubiera salido de un reservorio de agua bendita.

4) Emilio Bustamante (Siempre a mil)

Emilio va a mil, no para. Pide que demuelan los silos ya mismo. Ayer. No el mes que viene, no a fin de año: a-ho-ra. Seguirle el ritmo es imposible para los burócratas del Estado. Niño terrible.

5) Mario Rodríguez (Por la ventana, NO)

Salió a decir lo que hasta ahora todos callan, incluido el intendente Arroyo: que Joaquín de laTorre, imprudentemente, usando la billetera de la Provincia, quiere meter por la ventana a los integrantes de la división Groucho Marx, liderados por el “Curita” Fiorini. Mario ya avisa que así NO. Habrá ruido fuerte.

6) Antonio Gilardi (Caro, no el mejor)

El jefe de la División Conejo Negro debería notificarse: son los más caros de la Provincia. Los municipales de Mar del Plata ganan en promedio más que el resto de los trabajadores municipales bonaerenses. El doble, para ser más precisos, que en otros municipios de similar población.

7) Heraldo García (Punta de lanza)

Punta de lanza de los vecinalistas alineados en contra de la gestión municipal, sale a debatir luego de ocho años de silencio cómplice. Lo increíble es que en la mafia digital lo tratan como si fuera un estadista.

8) Luis Ignoto (Duerme la siesta)

Le tuvieron que armar un barullo en los medios para dar inicio a arreglos en las calles que son imprescindibles. ¿No será hora de replantearse el lugar, y dejar el cargo?

9) Daniel Adler (Gran ausente)

Reunión sobre combate a las drogas. Estuvieron Fabián Uriel, Telpuk, y el representante terapéutico de La Posada del Ángel. ¿Ausente?: el fiscal general federal Daniel Adler, que tiene el rol de orientar a las fuerzas federales en tal objetivo. Curioso.

10) Martina Garra (Ascenso veloz)

Ascenso fulminante y extraño, cuando menos para esta ninfa viajera que de trabajar en la recepción del Tribunal 3 de Inchausti, pasó sin escalas a jefa de despacho de la fiscal Mazzaferri. Hay gente que sabe pertenecer. Y escalar sin arnés.