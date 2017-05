TOP TEN 1026

Rector de la UNMDP, con carrera discreta de bajísimo perfil. A la vejez… acné. Se sube al colectivo fantasma de Perogrullo/Cospelito justo cuando el Tribunal de Cuentas de la provincia le impone 9 millones de pesos en multas por su pésima administración.

Vio la foto y se sacó. Facebook exponía un conjunto de nonos ex jóvenes turcos de la década del ochenta celebrando (quién sabe qué) en tendida etílico gastronómica.140 caracteres bastaron para enojos varios y acusaciones cruzadas. Hay que atarse los deditos a veces.

Un caso único de autoadoración. Quizá sea como dicen de Scioli, una psicopatología hedonista que lo lleva a auto elogiarse, victimizarse y jamás aceptar un error o responsabilidad.

Agente municipal de Tránsito. Puteado, criticado y ahora golpeado. Ni ángel ni demonio, agente de tránsito haciendo su trabajo. No hay justificativo para la violencia que ha sufrido.

(No alcanza con besarle la mano a Ladrey)

Se puede mentir a algunos todo el tiempo, y a algunos mucho tiempo, pero no a todos todo el tiempo. En la época de las redes sociales, no hay Ladrey que te pueda cubrir. Ni modo en que te puedas ocultar.

6) Amado Boudou

(No hay tiempo que no se acabe, ni tiento que no se corte)