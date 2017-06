TOP TEN 1028

1) Alejandro Ferro (Victoria pírrica)

Logró que el Colegio de Médicos de la ciudad de Mar del Plata sancione a su colega Gustavo Blanco por dichos del actual secretario de Salud sobre su conducta como funcionario en la anterior gestión. La famiglia médica hace saber que banca y que calla. Interesante mensaje corporativo.

2) Carlos Fernando Arroyo (Ocupando el territorio)

Despacito, despacito, no como Fonzi, sí como el general Montgomery, el intendente avanza en el dominio municipal sobre el Centro Cultural Estación Terminal Sur. Allí se brindó el ágape a los periodistas (o algo así) que concurrieron a la tendida en homenaje a los continuadores de la saga de Mariano Moreno.

3) Oscar Rossi (Destino sellado)

Se terminó su pequeña blitz por mantener el cargo de Jefe de Compras de la Comuna, y un diktat del contencioso administrativo indica que su desplazamiento al ENOSUR es correcto y una potestad del Ejecutivo que no es judicializable.

4) Luz Alonso Proto (Sin concesiones)

Abogada de la familia del fallecido policía Fabián Mendiola, pidió 16 años de condena para su asesino Lucas Carnero. A diferencia de la fiscalía, no halló atenuantes en la conducta del ebrio conductor.

5) María Teresa Martínez Ruiz (Fiscal en problemas)

Fiscal emotiva. Sus palabras el día del fallecimiento de Lucía Pérez provocaron una conmoción internacional. Hoy hace del silencio una virtud opresiva. Ni tanto ni tan poco.

6) José María Méndez Acosta (Llegó la hora del amor)

Llegó la hora del amor y los elogios ahora que la Comuna pagó el total de los alquileres del Teatro Colón y firmó el nuevo contrato con un protocolo de obras para restaurar el mítico escenario lugareño. Billetera hace al galán.

7) Martín Merlini (Bancando la parada)

No se amilanó, dio respuesta a los dichos del casi ex titular de Elevadores Mar del Plata, y apuntó que la desocupación del predio pre-demolición de los silos es un tema que viene y nada podrá detenerlo.

8) Gustavo Santos Ibáñez (Lo enoja la disciplina)

Lo incomoda ver uniformes. No quiere que prefectos estén cerca o pasen cerca de las escuelas. No es claro, pero para él esa presencia implica el riesgo de disciplinar a la sociedad. Curioso criterio.

9) Alfredo López (Quijote justiciero)

En un territorio dominado por Justicia Legítima, López es la voz de los que no tienen voz. Reclama una justicia al servicio de la sociedad y no de una facción política que pretende controlarla y, por medio de ella, la vida de los argentinos. Solo como un Quijote justiciero, no se amilana cuando de enfrentar al yihadismo judicial se trata.

10) Guillermo Castello (Ironía del destino)

Que el diputado que fue despojado de su automotor por exceso de alcohol esté junto al intendente el día en que el presidente de la Legislatura dice que avala el proyecto del intendente Arroyo de Tolerancia Cero es, cuando menos, una fina ironía del destino.