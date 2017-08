TOP TEN 1039

1) Daniel Álvarez (Hay que chequear)

Reaccionó a un tuit y mandó al aire de Canal 8 suspensión de clases. Si se hubiera tomado un minuto, se habría evitado el papelón: el tuit era falso y provocó unas horas de confusión. Chequear es, básicamente, profesional.

2) Alejandro Vanderbroele (Se viene el fin)

Va a hablar y será el fin para el trío Boudou, Núñez Carmona y Bianco, la tripleta que armó el apoderamiento de la imprenta Ciccone. Se la creyeron tanto…

3) José María Méndez Acosta (¿Y si se hace cargo?)

Se enfurruña por incumplimientos municipales para con el teatro Colón. Debería recuperar la potestad de la sala y demostrar cuán buenos pueden ser los integrantes de la asociación propietaria administrando una.

4) Augusto Cros (Indefenso)

Vecino propietario de tierras en Bosque Grande, ha quedado indefenso frente a okupas que lo amenazan, le pegan, lo escupen. Está solo, solito y solo.

5) Lorena Irigoyen (Dice que no puede)

Fiscal, la hace fácil: dice que no puede, que tiene las manos atadas, y que entonces no va a desalojar okupas. Y si no puede, ¿por qué no renuncia y se va a su casa a mirar la tele? Porque es más inocuo…

6) Juan Rey (Ciertos abrazos)

Lo esperaban con los brazos abiertos. Pero abrazarse con Cospelito y su cría le dio escalofríos. A veces, si te abrazan, después te piden algo más, y debutar de grande puede ser doloroso. Mejor no.

7) Pablo Moyano (Esperanza vana)

Aventura que los trabajadores deben darle un castigo a Macri en octubre. La mafia está trémula, se terminó el tiempo de la impunidad. Esperanza vana.

8) María Inés Benítez (Apurando, siempre apurando)

Asesora del concejal Balut, apura, siempre apura. Los datos de cómo votaron los barrios del sur que dice representar tendrían que ser indicador suficiente de que no es su voz la que reclaman.

9) Marcelo Artime (Un cierto escozor)

El arquitecto que creyó que insultando al intendente haría campaña, se prepara para irse de la política para siempre. Luego de la derrota que viene, sólo quedara un cierto escozor, un friíto en la nuca. Algo nada sensual.

10) Luis Caputo (Cero estilo)

Su empresa hizo descuentos por alimentos en la liquidación de los tripulantes desaparecidos del Repunte. Los recibos exhibidos por las viudas lo prueban. Falta de estilo y sensibilidad.