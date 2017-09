TOP TEN 1040

1) Guillermo Schütrumpf (¡Sorpresa!)

De que la sorpresa es clave para obtener poder, no hay dudas. La designación de Guille “Chutrún”, ex UCR, ex GEN, como subsecretario de Desarrollo Social, busca consolidar poder por parte del lord mayor de la ciudad. Impacto en la manzana de las sombras.

2) Daniel Scioli (Preocupado)

Dice que le preocupa el estado de la ciudad. Qué bueno; seguramente habrá tomado conciencia del daño que le hizo a Mar del Plata en los 8 años que gobernó la provincia de Buenos Aires. Un poco de conciencia crítica nunca está de más, aunque en este caso sea muy tardía.

3) Marcelo Artime (Tijera sin filo)

Se le quedó sin filo la tijera. Mejor que atienda en qué bolsillo introduce las tijeras de corte de boletas que poca, muy poca gente usó en las PASO. Podría tener un disgusto cercano.

4) Marcos Baudry (Nuevo actor)

Empresario en La Plata, abogado de Jorge Bergoglio, viene a invertir en medios en Mar del Plata aupado en su relación con la línea de Cambiemos de Federico Salvai. Hum.

5) Gabriel Bianco (Inquieto, muy inquieto)

Siempre jugó a ganador, y se la ha creído. Hoy, en tiempos de cambio, no termina de hacer pie pese a su histórica cintura, y su relación con el kirchnerismo/pultismo -anche con Amado Boudou- lo tiene muy incómodo.

6) Roberto Villaola (Cual inocente corderito)

Violento que atacó el Concejo Deliberante por años, asegura que a los trabajadores en negro de la pesquería no los atiende nadie. Doce años de gobierno nacional y popular, y nadie resolvió el problema hasta hoy. Villaola volverá a atacar.

7) Rubén Manno (La lógica lo mata)

Según el pope del SIMAPE, los barcos de pesca salen si al empresario le conviene el precio de captura de la especie objetivo. Su lógica le debería indicar el camino a seguir, pero algo se le traba que no comprende lo que él mismo analiza con sumo acierto.

8) Yamila Zabala Rodríguez (Acusadora ideológica)

Hija de detenidos desaparecidos de tristísima historia personal, milita en el cristinismo y acusa a Gendarmería de acciones criminales sin prueba alguna. Abogada como es, debería hacer del Derecho y su correcta aplicación y cita una acción sagrada. Por el momento, nada de eso.

9) Sebastián Agliano (Lo dejaron afuera)

Se queja porque Presidencia no lo invitó a la reunión en La Rosada en la que se habló de la pesquería y del puerto de la ciudad. Eso pasa por angurriento: cuando Vidal vino a MDP, se la apropiaron como niños. Efecto boomerang, todo vuelve.

10) Marcelo Pasetti (Lo que no leerás en radio pasillo)

Está de malas, malísimas. Fracasa en la política, también en sus operaciones judiciales, y sólo articula zonceras para consumo de la manzana de las sombras. Desahuciado.