TOP TEN 1044

1) Antonio Gilardi (Injurioso y mentiroso)

Miente, miente, sabe que algo queda, e injuria. En un país que avanza hacia la normalidad, sus dichos no deberían quedar como palabras que se lleva un vientito de morondanga así como así.

2) Los Trujillo (Carozo y Pelusa le temen al plumero)

Helicóptero, que se sepa, no tienen. Autos, hay flota. Propiedades, que venga la AFI, o la AFIP, o ARBA. No puede haber tamaña impunidad. La cuchara de albañil no la tocaron nunca, pero la pala para juntarla, esa sí que la tienen al rojo vivo.

3) Patricio Gherbi (Apañando)

Es una suerte de padrino de bajo perfil, duro y despreciativo. Sus acuerdos con los hermanos Carozo y Pelusota le dan manejo en ventaja ante otros que pagan regalías por fuera y contratan catering de apriete.

4) Otto Wholer (Con la tropa alzada)

Fallido pope del INIDEP, se le rebela la tripulación y le tocan el bombo a más no poder. Hay tufillo a final de etapa, y la nave va como drakkar vikingo en día del funeral: llameando.

5) Marcelo González (En zapatillas)

Le faltan el tutú y las zapatillas de punta. Está re comprometido con el proyecto de traer la Escuela de Danza del Teatro Colón a Mar del Plata. El Teatro Tronador luce ya como un recinto increíble. Chapeau.

6) Horacio Tettamanti (¿Y la draga que no dragó?)

Y se termina la historieta de este ávido que llegó a millonario en la era KK. La investigación sobre el fraude de la draga Mendoza, la draga que nunca dragó, se lo lleva puesto.

7) Darío López (Alerta máxima)

Taxista de años, dice estar en alerta por la petición de los remiseros ilegales que solicitan permisos que blanqueen al sector. Frazada corta ya no cubre, y si agregan actores, quedan todos con el totó al aire.

8) Ariel Ciano (Alumno dilecto de Perogrullo)

Ya sabe que no llega con los votos para ser concejal por el FR. Pero alumno de Perogrullo al fin, arremete con lo obvio: “Lo importante es que la gente vaya a votar”. Y sí, desde 1983 a hoy, la gente no falta a la cita, no hace falta que la inviten los recién llegados.

9) Carlos Aurelio Bozzi (Aclarando)

Su texto explicativo sobre qué constituye detención forzada de persona da luz en un tema duro y utilizado de muy mal modo por medios y opinólogos. Bien por él.

10) Javier Pizzo (Faltan medios, hay blog)

Se lamenta que no tiene personal, que hay un solo perito tapado de trabajo, y que por eso se dilatan las causas. Habría que hacerlo muy público, así vemos si esa soledad operativa se corrige.