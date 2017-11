Ana Laura Catelén: “Para Cambiemos que la Universidad tenga un símbolo político distinto, parece importante”

La presidenta de la FUM, Ana Laura Catelén señaló en la 99.9 que no pueden avanzar en el reclamo por el boleto estudiantil por que el gobierno provincial y local no tiene intenciones de apoyar el pedido: “hicimos reuniones con concejales y diputados provinciales y nunca hubo representantes de Cambiemos”.

La Federación Universitaria Marplatense (FUM) sigue insistiendo en su reclamo para que Mar del Plata cuente con el boleto estudiantil y después de que conocieran la decisión de no brindarles la Banca 25, salieron una vez más a evidenciar una supuesta diferencia política entre quienes manejan la Universidad Nacional y el gobierno provincial y local.

Lo hicieron a través de su presidenta Ana Laura Catelén, quien en la 99.9, indicó que “nos enteramos el miércoles que se decidió no darnos la Banda 25. Es algo contradictorio con Cambiemos durante toda la campaña electoral en la figura de Vidal. Estuvieron celebrando el boleto educativo y en Mar del Plata todavía no es una realidad”.

Si bien el reclamo principal está dirigido hacia la comuna local, saben que es un tema de regulación del estado provincial: “estamos pidiendo el cumplimiento de una ley y no nos dan ese espacio. Estamos agotando las vías institucionales porque no recibimos respuesta o se rechazan las presentaciones”, reclamó Catelén.

Concretamente, quieren que desde Mar del Plata se impulse la incorporación de la ciudad al sistema que tienen otras localidades sobre todo en el conurbano bonaerense. “Si existe un fondo provincial para el boleto, Mar del Plata tendría que levantar la mano exigiendo ante la provincia que baje fondos para que podamos tener boleto estudiantil. De las ciudades que todavía no lo tiene, es la que tiene la Universidad Nacional más grande y mayor cantidad de instituto terciarios”, aclaró.

Han pedido reuniones con los representantes políticos y Catelén destacó que nunca hubo representantes de Cambiemos: “tuvimos una reunión primero con concejales y luego con concejales y legisladores buscando que se transforme en una prioridad, pero no vino ningún representante del oficialismo que son los que pueden tender puentes con la gobernadora”.

Incluso la presidenta de la FUM indicó que hubo promesas de campaña del radicalismo cuando iba por el rectorado que marcaban la importancia para el gobierno de un ámbito universitario más cercano al kirchnerismo: “en algún punto se evidencia que el hecho de que la Universidad tenga un símbolo político distinto es una variable relevante. El radicalismo cuando hizo su propuesta universitaria, indicó con naturalidad que tendrían una comunicación más rápida y ágil para el financiamiento. No nos dijo a nosotros directamente, pero sabemos que lo dijo Diego Rodríguez”, referenció.