Andrés Hatum: “La huelga docente me parece salvaje y política”

Así definió el docente Andrés Hatum al conflicto que todavía continúa entre los maestros y el gobierno de María Eugenia Vidal. En la 99.9, remarcó que “es un tema de valores personales. Soy docente y estoy en contra de lo que está sucediendo”. Además, señaló que “debemos tener una cultura educativa. Plantearnos un camino a recorrer durante 20 años para sentar las bases”.

Después de que Roberto Baradel volviera a ganar las elecciones en SUTEBA, se pondrá nuevamente sobre la mesa la discusión paritaria teniendo en cuenta que la educación pública ya ha perdido muchos días de clases en torno a esta negociación entre el sindicalista y el gobierno de María Eugenia Vidal.

Andrés Hatum es un docente que expresó su pensamiento a través de la 99.9 entendiendo que las huelgas son una herramienta que tienen que ver hoy más con lo político que con el reclamo en sí: “es un tema de valores personales. Soy docente y estoy en contra de lo que está sucediendo. El que es docente de la etapa escolar tiene una responsabilidad que la huelga destruye. Debemos pensar que tipo de sindicalismo necesita el docente, más allá de que el reclamo salarial es justo hace muchos años. Me parece una huelga salvaje y política”, sentenció.

Para Hatum no existen otros caudillos en la búsqueda de la mejora de la educación y no se puede comparar con otros países como Finlandia: “después de Sarmiento no hubo otro liderazgo político en la clase política argentina. En países como Finlandia, el sindicalismo es serio y busca que la educación llegue a todos, ¿eso busca el sindicalismo argentino? Hay problemas con el desarrollo de los docentes y de los directivos, además de tener aulas del siglo XIX en el Siglo XXI”, agregó.

También se refirió a la importancia que se le debe dar a la Prueba PISA destacando los motivos por los que los docentes no quieren participar: “la Prueba PISA es una forma de medir, una foto y no debemos tener miedo a eso. El sistema educativo tiene miedo de ser evaluado y eso habla de que no tienen una buena performance. Hay que participar para tener una realidad, pero taparlo y mentir no sirve”, aclaró. Igual el contexto genera desigualdades entre los propios niveles de la educación nacional: “a pesar de ello, la educación universitaria sigue siendo muy buena, algo que no sucede con la enseñanza inicial donde debemos mejorar mucho”.

Las soluciones de estas circunstancias para Hatum pasa por “tener una cultura educativa. Plantearnos un camino a recorrer durante 20 años para sentar las bases. Si vamos a hacer una política de péndulo, nunca podremos darle la vuelta al debate educativo que hace falta”.