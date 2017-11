Cada semana hay cuatro casos de violencia extrema con educadores

Cintia Sampedro, la docente de la Escuela 22 de Quilmes agredida al salir del colegio, le contó lo sucedido a una madre mediante un mensaje de audio. Creen que el padrastro de un alumno ordenó el ataque.

Cintia Sampedro, la docente de la Escuela 22 de Quilmes que fue brutalmente atacada el miércoles a la salida del establecimiento, contó a través de un audio de WhatsApp dirigido a una mamá del tercer grado en el que enseña cómo ocurrió el lamentable hecho.

“Me cruzaron un auto y me recagaron a palos”, indicó la maestra, en el marco de una modalidad que tuvo este año un promedio de cuatro episodios de violencia extrema por semana que padecieron profesionales de la educación, cometidos por familiares o allegados de los propios alumnos.

Según datos brindados por fuentes gubernamentales de la provincia de Buenos Aires, el presente ciclo lectivo 2017 está por culminar con una cantidad alarmante de hechos que tuvieron como víctimas a docentes de escuelas de inicial, primaria y secundaria.

“Registramos cuatro casos semanales, en promedio, durante el ciclo lectivo iniciado en marzo. Es muy preocupante. Pasamos de dos o tres casos graves por semana, que incluyen amenazas y golpes, a una actualidad que no baja de cuatro episodios. En muchos casos, este año además sumó a docentes hospitalizadas”, señaló un vocero.

Tal como informó ayer DIARIO POPULAR, el caso de la docente Sampedro provocó, una vez más, conmoción en la comunidad educativa bonaerense, en un hecho registrado el miércoles cuando fue víctima de una violenta golpiza a manos de dos hombres que la interceptaron con un auto negro minutos después de salir del colegio, a unas diez cuadras.

La justicia, la policía y parte de la comunidad educativa del colegio sospechan que el padrastro de uno de sus alumnos fue quien ordenó el ataque, ya que había amenazado a la mujer en varias ocasiones. “Por favor ayudame, necesito que llames a la escuela. Me cruzaron un auto y me recagaron a palos, no sé dónde estoy”, dijo Cintia en un audio que envió a través de WhatsApp.