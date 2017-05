Carlos Arroyo: “Las leyes rigen para todos”

El intendente del Partido de General Pueyrredón, Carlos Arroyo, se refirió en la 99.9 la manda administrativa que insta a Aldrey Iglesias a cambiar el nombre de fantasía que pesa sobre el Centro Cultural Estación Terminal Sur: “mi obligación es hacer cumplir las ordenanzas”, agregó. Además se refirió a la negociación con los municipales y las campañas políticas de los candidatos opositores.

El hecho de que el Paseo Aldrey deba dejar ese nombre atrás, es una lucha que llevó un tiempo administrativo pero que está encaminada hacia una posible resolución antes de llegar a la justicia. El intendente Carlos Fernando Arroyo es quien se puso al frente de lo que considera justo respecto de la propia ordenanza que ni siquiera firmó en su mandato.

Así lo indicó a través de la 99.9: “la ordenanza dice lo que dice, el decreto que puso en funcionamiento la ordenanza también y ninguna de las dos cosas se hicieron bajo mi gestión. Dice que se llama Centro Cultural Estación Terminal Sur, que es el nombre oficial. El tema se analizó desde todo punto de vista y es así, no hay vuelta que darle”, dejó en claro.

Incluso como para no dejar lugar a distintas interpretaciones, agregó que “en el tercer artículo de la ordenanza dice que todo el sector comprendido entre Garay, Alberti, Las Heras y Sarmiento forman parte del Centro Cultural, todo el lugar debe llevar el mismo nombre. Mi obligación es hacer cumplir las ordenanzas, nada más porque las leyes rigen para todos”.

El intendente también afirmó que está camino a resolverse la paritaria con el gremio de los municipales que fue otro de los temas importantes en las últimas semanas: “estamos casi sobre el arreglo. Se llegó a una idea aproximada que sigue estrictamente la inflación prevista e incluso estamos dispuestos a sentarnos a negociar nuevamente cuando termine octubre por la diferencia hasta diciembre para no enturbiar todo con la cuestión política”.

Además, aseguró que sigue firme en su decisión de descontar el día que no se trabajó como medida de fuerza: “en la última reunión hubo un cuestionamiento porque no levanto el decreto diciendo que no pago el día que no trabajaron. Si a la persona que no fue a trabajar le pago, ¿que hago con el que fue a trabajar? ¿le pago doble? Es una cuestión de ética y de lógica. Como funcionario no puedo pagar con dinero público por un trabajo que no se realizó“, explicó.

Por último, Arroyo se refirió a las acusaciones políticas que empiezan a circular en las vísperas de las elecciones: “en este último tiempo se ha dado un colifeo de aspirantes a concejales que dicen barbaridades políticas, son lamentables porque saben que hay cosas que no se pueden hacer. Todavía recuerdo la cara de satisfacción de algunos candidatos cuando los visitaban Boudou o Zaffaroni, pero ahora parece ser que se olvidaron que gobernaron 12 años y dejaron una ciudad minada”, criticó.

Respecto del estado de las calles, además señaló que “tenemos más de 9 mil calles de tierra y los políticos van a sacar una foto en una calle de Mar del Plata después de que llueven 100 ml, pero durante las gestiones anteriores no se hizo nada con esto”.