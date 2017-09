Carlos Mezzamico: “Las políticas de los últimos 10 años fueron en desmedro de la pesca”

El Secretario General del SUPA, Carlos Mezzamico habló en la 99.9 sobre los problemas del sector: ” tenemos una planta de 700 estibadores y en este momento hay trabajo para 200″, aclaró y explicó los motivos.

Hay sectores relacionados con la actividad pesquera que no están atravesando un buen momento y uno de ellos es el de los estibadores. El Secretario General de SUPA, Carlos Mezzamico, se refirió al tema en la 99.9 y aclaró que “todo empezó en principio de año donde se reafirmó la tendencia de finales del año pasado. La flota fresquera que es la que más trabajo da en tierra, se empezó a parar y este año se agravó porque la flota amarilla se fue a la zafra del langostino en el sur dejando a mucha gente sin trabajo. Esto pasó hace casi 3 meses atrás”.

Por otro lado, aclaró que el traslado al sur de algunas actividades resintió aún más el esquema de trabajo: “a eso hay que agregarle que todos los años hacemos la zafra de calamar que da trabajo durante 6 meses a 400 personas y cuando se cerró el caladero sur no se abrió al norte y hace un mes que quedó la gente parada. Tenemos una planta de 700 estibadores y en este momento hay trabajo para 200”, indicó con cifras concretas.

Tuvieron un paliativo prácticamente inesperado, pero que todavía no alcanza para que el sector esté bien: “hubo una buena sorpresa porque apareció anchoita en la zona cercana a la ciudad y le dio trabajo a 100 personas más, nunca había sucedido esta merma del trabajo en la ciudad”.

Para Mezzamico, no se ha trabajado en el sector de manera adecuada y por supuesto que desde el gobierno, hace mucho tiempo que no se toman cartas en el asunto: “hace más de 10 años que los gobiernos no le dieron la atención que tendrían que haberle dado para hacer una política nacional que explote la riqueza del sector que es de todos. Esto genera puestos de trabajo y genera riqueza para el pueblo. Las políticas fueron en desmedro de la pesca”, aclaró.

Por último, apuntó al sector empresario que desde su visión es el que ha manejado la pesca y que se sigue ratificando con la decisión de sumar a Oscar Fortunato al Consejo Federal Pesquero: “el INIDEP hace 4 años que no sale a investigar nada, entonces se está suponiendo todo. Hay otro tema fundamental que no se dice, la pesca desde 1992 la manejan los empresarios”, concluyó.