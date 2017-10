Claudio Rafaniello: “Por primera vez encontré un Ministerio de Trabajo que quiere laburar”

El dueño de la Productora Láctea SA, Claudio Rafaniello, se refirió a la intervención que tuvo el Ministerio de Trabajo en el conflicto con el Sindicato de Camioneros que mantiene bloqueada la planta: “hace 10 días se echó a una empresa de transporte por incumplimiento de contrato, la empresa a su vez echa a los empleados y viene el Sindicato de Camioneros a exigirme a mí que tome a los trabajadores de la empresa que era contratista”.

El Sindicato de Camioneros mantiene bloqueada una planta de distribución de lácteos con un reclamo que es increíble, pero a través de la extorsión no permite que la gente siga trabajando. Se trata de la empresa Productora Láctea SA, cuyo propietario Claudio Rafaniello habló a través de la 99.9: “el ministerio de trabajo dictaminó la conciliación obligatoria durante 15 días. Como se retiraron de la mesa antes de la notificación del ministerio no se si fueron avisados y se han retirado”.

También señaló que no es un conflicto reciente sino que comentó hace más de 6 meses: “el origen de la cuestión viene de marzo donde empezaron a pedir que ponga los empleados que tenía en expedición dentro del Sindicato de Camioneros. Nos hicieron un bloqueo de dos días, accedemos y ponemos en nómina a 12 empleados. Después se te empiezan a meter todos los días un poquito más, aunque a veces no entiendas cuál es el tema de fondo”, remarcó.

El conflicto se reflotó recientemente con una extorsión directa hacia la empresa: “hace 10 días se echó a una empresa de transporte por incumplimiento de contrato, la empresa a su vez echa a los empleados y viene el Sindicato de Camioneros a exigirme a mí que tome a los trabajadores de la empresa que era contratista. Ahí empezó en esta oportunidad”. Los motivos de incumplimiento de la empresa, tenía que ver también con las resoluciones de Camioneros: “era una empresa la que teníamos contratada que no cumplía con las entregas, lo hacían a medias para que les pida más camiones y por eso decidimos terminar con el contrato”.

Ahora, mientras esperan que se acate la conciliación obligatoria, quieren volver al trabajo con normalidad porque hay consecuencias de estas extorsiones: “ayer a la tarde nos llamaron del municipio de Hurlingham porque hace 5 días que no estamos llegando a 12 colegios del municipio que tienen comedor”, ejemplificó.

Por último, Rafaniello destacó la tarea del Ministerio de Trabajo: “ayer por primera vez en mi vida me encontré con un Ministerio de Trabajo que quiere laburar realmente, no se si porque el conflicto tomó vuelo o porqué, pero se pusieron a laburar en serio tomando cartas en el asunto. Uno siempre ha laburado en este país y me ha tocado pasar por distintos ministerios”, concluyó.