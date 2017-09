Cristina Coria: “Cuesta pensar que tenemos que explicar lo que genera la quema de neumáticos”

La concejal de Cambiemos, Cristina Coria se refirió en la 99.9 a la oposición que ha presentado el Frente para la Victoria en el proyecto de ordenanza que busca prohibir la quema de neumáticos durante las protestas: “hay leyes nacionales y provinciales que, para preservar la calidad ambiental y la salud de las personas, se prohíben estas prácticas”, aclaró.

A pesar de que la oposición y principalmente el Frente para la Victoria, parecen no estar de acuerdo con la iniciativa, el próximo jueves después de avanzar en comisiones, se podría aprobar el proyecto de ordenanza para prohibir la quema de neumáticos durante las protestas.

Al respecto habló en la 99.9 la concejal de Cambiemos Cristina Coria quien señaló que “es un proyecto que elevó el Departamento Ejecutivo que ha tenido otras presentaciones como antecedente. Ha tenido el despacho por dos de las comisiones por la que pasa y el próximo jueves estaríamos en condiciones de aprobarla”.

Ya existen reglas claras acerca de este tipo de protesta, pero lo que se busca es un protocolo de actuación para el municipio, según explicó la edil: “hay leyes nacionales y provinciales que, para preservar la calidad ambiental y la salud de las personas, prohíben estas prácticas. A los municipios les cuesta un poco implementar la tarea de evitarlo y cuando ocurre, como se debe actuar para que esto no prospere. Lo que hizo el ejecutivo, es establecer un procedimiento”.

La argumentación que ha dado el Frente para la Victoria para oponerse al tema no parece demasiado lógico: “en las sesiones que hemos tenido hasta cuesta pensar que uno tenga que explicar las consecuencias nocivas que tiene la quema de neumáticos. El oficialismo ha estado encolumnado detrás del proyecto y otros bloques todavía no se han decidido”. Indican que esta medida agravará las situaciones en las protestas, a lo que Coria respondió que “nos parece que se arman determinados esquemas de discurso e incluso ante la lógica contundente, es imposible bajarse del mismo. Esto no agravará ninguna situación ni condiciona las protestas”.

Por otro lado, opinó sobre el empleo que falta en la ciudad y por el que, generalmente, se realizan protestas frente al Municipio: “en las últimas décadas hubo un cambio en la matriz productiva y en la sociedad. Algunos sectores plantean que el desempleo ha nacido ahora, pero los porcentuales que tenemos son los mismos que hace más de 10 años con algunos picos puntuales. La pobreza y el desempleo no son fenómenos de este año y pico”, remarcó.