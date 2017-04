Dardo Chiesa: “El Plan Belgrano es fundamental para el NOA y el NEA, el tema es que se avance y se haga”

El titular de la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, se refirió en la 99.9 al problema que sigue persistiendo en la industria lechera nacional y la importancia que tiene para el desarrollo del norte argentino, la implementación del Plan Belgrano. Además, adelantó que “hay en ciernes un plan que llamamos Perito Moreno y es para el sur del país”.

La actualidad de la industria lechera en el país no es la mejor, pero es un tema reiterado porque el sector está en crisis hace ya varios años a pesar de los salvavidas que recibió del gobierno nacional. El titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, habló en la 99.9 sobre el tema de fondo que se ha visto también reflejado puntualmente con el conflicto de la empresa Sancor: “con esta empresa el problema es coyuntural. Pretendemos que se encuentre una solución para que los productores que le entregan la leche a Sancor cobren, algo que ahora no está pasando”, indicó.

Después agregó que “es una empresa que tiene problemas y los productores están buscando otras alternativas. Sancor tendrá que resolver sus problemas internos y el de los empleados porque se van a quedar sin leche. Hace mucho tiempo que viene con problemas, estaban muy acostumbrados a que el gobierno nacional le encontrara solución a sus problemas, pero nunca solucionaron nada”.

Hasta el momento se habían disimulado los problemas con negocios que el propio gobierno de Cristina Fernández les ofreció para paliar la situación, pero que nunca se transformaron en soluciones de fondo: “han seguido en una estructura de negocios que es negativa. En el otro gobierno le tiraron el cabo de Venezuela, pero no puedo avalar que el gobierno saque plata del bolsillo cuando hay problemas sociales por atender”.

Mientras tanto, también están preocupados por el desarrollo de la industria del campo y para ello, el Plan Belgrano que lleva adelante el gobierno nacional, necesita comenzar a acelerarse: “hay impaciencia en el Norte Argentino, respecto de obras que deberían estar funcionando ya. El Plan Belgrano es fundamental para el NOA y el NEA, pero como todo lo que atañe a estas cuestiones, nos ponemos impacientes”, remarcó. Luego advirtió que “lo importante es corregir y avanzar. Si uno mira lo que está programado es muy bueno, pero el tema es que se avance y se haga”.

Además de la importancia de este proyecto para el norte, también están trabajando en otro para el sur. Según adelantó Chiesa “hay en ciernes un plan que llamamos Perito Moreno y es para el sur del país. Esperemos que eso pronto se dispare”.

También el hecho de no contar con una posibilidad de trasladar la mercadería por mar, representa un problema ya que el hecho de llevar todo por las rutas incrementa notablemente los costos: “no podemos ni bajar maíz en Comodoro Rivadavia porque no hay puertos para hacerlo. Hablamos de vías navegables cuando no hay barcos. Se manejó al país como un negocio de coyuntura y no como algo a largo plazo. Hoy tenemos que refundar la república”, puntualizó.