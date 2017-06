Diego Giacomini: “Al bono a 100 años se le da más trascendencia de lo que debería”

El economista Diego Giacomini relativizó la importancia de la colocación de un bono a 100 años por parte del gobierno señalando que “en el stock de deuda actual no es nada y en las necesidades financieras del año, representan muy poco”. Por el contrario, remarcó que “se debe discutir como achicar el nivel de gasto público”.

La noticia de un bono a 100 años que brindó el gobierno nacional despertó nuevamente el análisis profundo del funcionamiento de la economía en nuestro país. Diego Giacomini, especialista en la materia, brindó su opinión en la 99.9 minimizando ese debate: “el fondo de la cuestión es que la deuda de Argentina son 275 mil millones de dólares, es decir que es insignificante lo que se está analizando. Es un número que en el stock de deuda es nada y en las necesidades financieras del año, es muy poco. Se le da más trascendencia de lo que debería”.

Los principales inconvenientes que tiene la economía nacional para Giacomini pasa por otro lado que sigue sin abordarse: “se debería estar discutiendo como hacemos para achicar el nivel de gasto público que es insostenible. Es el 48% del PBI sumando Nación, Provincia y Municipios, en la región está en el 30% del PBI. El exceso de gasto público y del déficit fiscal es lo que te lleva a tomar deuda”, destacó.

En ese problema que todavía no fue resuelto, hay dos factores que el economista definió como fundamentales: “la sociedad no quiere menor gasto público y es el principal problema. Tiene un comportamiento de locos. La educación, la salud, la seguridad y la justicia son los servicios que brinda el estado y la gente es muy crítica, pero cuando le preguntás pide más gasto público. Tenemos la evidencia en la cara y pedimos más estado. La gente quiere helado caliente”.

Por otro lado, planteó que “el segundo problema es la clase política, el origen de todas las crisis políticas fue el exceso de déficit fiscal. Los empleados públicos pasaron de 2 a 4 millones, lo jubilados de 4 a 8 millones, los planes sociales de 150.000 a 4 millones…entonces pasamos de tener 6 millones de personas que recibían a fin de mes un cheque del estado a 17 millones que lo reciben. El 38% de la población recibe un cheque del estado, eso es insostenible”.

Los recortes en diversas áreas se vuelven sustanciales para sostener la economía del país y eso es justamente lo que Giacomini recomienda: “en los últimos 6 años la economía no creció nada, el PBI per cápita cayó 7%, el salario real cayó un 10%, la generación de empleo privado fue cero. Tenemos un ratio de inversión PBI del 14% y toda Latinoamérica tiene el 22%”, concluyó.