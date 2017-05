El FBI investiga al yerno de Trump por sus nexos con el Kremlin

Según varios medios, los investigadores del FBI creen que Kushner “tiene información significativa para su pesquisa”.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha puesto el foco en Jared Kushner, yerno y asesor del presidente de EE.UU., Donald Trump, en su investigación por los presuntos nexos entre la campaña del magnate y el Kremlin, según informaron medios estadounidenses.

Kushner se reunió durante la campaña y el periodo de transición con el embajador ruso en Washington, Serguei Kislyak, y con el banquero Serguei Gorkov, consejero delegado del banco nacional ruso Vnesheconombank y graduado de la academia de los servicios secretos rusos.

De acuerdo con las fuentes anónimas citadas por el diario The Washington Post, Kushner “está siendo investigado por el grado y naturaleza de sus interacciones con los rusos”.

Según NBC News, los investigadores del FBI creen que Kushner “tiene información significativa para su pesquisa”, lo que no significa que lo consideren sospechoso de un crimen. El Post ya informó la semana pasada de que un alto funcionario de la Casa Blanca cercano a Trump estaba en el foco del FBI, aunque no citó a Kushner en ese momento.

“SE OFRECIÓ VOLUNTARIAMENTE”

Una abogado de Kushner, Jamie Gorelick, dijo al diario capitalino que su cliente “ya se ofreció voluntariamente a compartir con el Congreso lo que sabe sobre esas reuniones” y que “hará lo mismo si lo contactan en relación con cualquier otra investigación”.

Gorelick hizo así referencia al acuerdo al que llegó Kushner para testificar “voluntariamente” sobre sus contactos con los rusos ante el Comité de Inteligencia del Senado, que investiga los presuntos intentos de Moscú de influir en las elecciones presidenciales de noviembre pasado.

La Casa Blanca ha calificado de rutinarias las reuniones que Kushner mantuvo con Kislyak y Gorkov durante el periodo de transición, aunque el yerno de Trump también se reunió con el embajador ruso en abril de 2016, durante la campaña electoral.

Kislyak mantuvo asimismo numerosos contactos con el general retirado Michael Flynn, que también está en el foco de la investigación del FBI y quien llegó a la Casa Blanca como asesor de seguridad nacional, aunque dimitió tras pocas semanas en el cargo.