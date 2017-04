En Japón ya se puede comprar cualquier cosa con Bitcoins (y sin impuestos)

Desde este mes, en el país nippon ya se puede usar la moneda virtual como forma de pago para cualquier bien o servicio. Pero no será todo tan sencillo, el gobierno japonés va a regular las transacción.

En febrero, Bitcoin.com informó que el primer proyecto de ley japonesa que versaba sobre monedas digitales, y que reconoce a Bitcoin como método de pago legal, está en funcionamiento desde este mes.

El proyecto de ley reconoce a Bitcoin como un método de pago, pero la criptomoneda no va a ser una moneda de curso legal. Se le reconocerá al bitcoin un “valor como activo“, para usarse en intercambios. Los bitcoins van a ser utilizables como pago a partes indefinidas por el coste de compra o alquiler de artículos o recepción de servicios y que pueden ser transferidos por medio de sistemas electrónicos de procesamiento de datos, La ley afirma que “la nueva ley define a Bitcoin, y a otras monedas virtuales, como un método de pago, pero no una moneda legalmente reconocida. Bitcoin seguirá siendo tratado como un activo a menos que haya futuras revisiones o directivas a la legislación fiscal japonesa”.

Regulación

Junto con hacer de Bitcoin un método de pago oficialmente reconocido, el proyecto de ley también impone una serie de requisitos para los intercambios. Se les requerirá registrarse con el Primer Ministro y cumplir con una serie de requerimientos.

Por ejemplo, deben tener un capital mínimo de 10 millones de yenes, así como un sistema de TI suficiente para prevenir robos y pérdidas. También deben establecer varios sistemas y procesos, tales como capacitación de los empleados, reglas internas, gobernabilidad y orientación para la subcontratación.

Además, la nación asiática se ha enfocado en las leyes de impuestos a las criptomonedas declarando recientemente que las monedas digitales están exentas de impuestos al consumidor.

El impuesto al consumidor en Japón (JCT) es un arancel aplicado a todo gasto de servicio o bienes, el mismo sería un equivalente a lo que se conoce como impuesto al valor agregado; un impuesto sobre ventas o un GST, o sea, un impuesto sobre bienes y servicios.

Bitcoin, y otras criptomonedas, aplicaban a este impuesto hasta que Deloitte Japón aplicó una propuesta de cambio de ley de impuestos el pasado diciembre del 2016, la cualfue aprobado por la Dieta Nacional de Japón el pasado 27 de marzo y enviada a la sesión ordinaria de la legislatura de Japón para que sea puesta en vigencia el próximo primero de julio de este año.

Deloitte Japón declara en su documento de proposición que Bitcoin, y las monedas digitales en general, han sido reconocidas como medios de liquidación por la ley japonesa. Debido a esto, la compañía afirma que las mismas quedarían exentas del JCT.