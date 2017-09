Facebook revelará 3000 avisos rusos vinculados a las elecciones en EE.UU.

El CEO de la red social prometió trabajar en un nuevo estándar de transparencia para los avisos políticos. Aseguró que la gente se merece saber qué pasó en 2016.

Facebook dará a conocer al Congreso el contenido de varios miles de avisos publicitarios adquiridos por agentes rusos antes de las elecciones norteamericanas. Tomó la decisión en medio de una constante presión proveniente de los legisladores que criticaban a la compañía por no brindar información sobre el uso que hace Moscú del medio social.

Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, dijo ayer que la compañía compartirá con el Congreso “el contenido y la información de más de 3000 avisos que parecen tener vinculación con una entidad rusa conocida como Internet Research Agency”.

Durante una presentación en vivo desde su sitio a su regreso de su licencia por paternidad, Zuckerberg prometió “trabajar con otros para crear un nuevo estándar de transparencia en los avisos políticos online”.

“Vamos a hacer que la publicidad política sea más transparente”, aseguró Zuckerberg. “Siempre habrá gente mala en el mundo, y no podemos evitar que toda intromisión de todos los gobiernos. Pero podemos hacer que les sea más difícil. Lo podemos dificultar mucho. Y es eso lo que vamos a hacer”.

Describió algunas medidas que la compañía aplicará en los próximos meses, incluyendo proteger la integridad de las elecciones alemanas este fin de semana. Eso implica accionar contra las miles de cuentas falsas y trabajar junto a instituciones públicas para compartir prácticas de seguridad con candidatos y partidos. Agregó que la compañía no encontró ninguna campaña de interferencia externa similar a la vista en Estados Unidos.

Mencionó un plan que exigirá a los anunciantes revelar quién paga los avisos y sumarán todos los avisos de un anunciante en un mismo lugar de su sitio para que los usuarios puedan localizarlos aunque no estén incluidos en la audiencia a la que apuntan los mismos.

También dijo que el grupo está incorporando un equipo dedicado a garantizar la integridad de las elecciones, y duplicará el tamaño de la unidad que trabaja en el área de seguridad agregando 250 más empleados.

Facebook quedó envuelto en una tormenta política por el uso que hizo Moscú del medio social para interferir en la política norteamericana, después de revelar que actores rusos habían gastado al menos u$s 100.000 en cerca de 3000 avisos políticos que se publicaron en el sitio entre junio de 2015 y mayo de 2017.

En un posteo, Colin Stretch, el consejero general de Facebook, dijo que la compañía había llegado a la conclusión de que los investigadores del Congreso con acceso a información clasificada necesitaba que Facebook revelara datos “para presentar a la gente una evaluación completa de lo que había sucedido en las elecciones de 2016”.

Los legisladores durante los últimos días transmitieron el mismo mensaje a Facebook y con creciente insistencia.

Stretch escribió: “Creemos que la gente se merece un informe completo de lo que ocurrió en las elecciones de 2016, y llegamos a la conclusión de que compartir los avisos que hemos descubierto, sin dejar de cumplir con con nuestras obligaciones de proteger la información de los usuarios, puede ser de ayuda”.

Desde que reveló por primera vez la existencia de los avisos, los legisladores republicanos y demócratas se unieron para acusar a Facebook de no brindar suficiente información. La compañía no había revelado cómo eran los avisos, qué mensajes contenían o cuántos norteamericanos los habían visto. Sí decía que parecían “centrarse en mensajes sociales y políticos que generan amplias divisiones”.

Mark Warner, vicepresidente demócrata del comité de inteligencia del Senado y crítico de la reticencia de Facebook en cuanto a Rusia, tuiteó que la decisión de Facebook de entregar los avisos es un “primer paso importante y absolutamente necesario”.