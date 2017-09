Fernando Telpuk: “La encriptación de la frecuencia policial es un cambio cualitativo enorme”

El Secretario de Seguridad de la comuna, Fernando Telpuk habló en la 99.9 sobre la decisión del ministro Ritondo de que Mar del Plata se transforme en la primera ciudad del interior de la provincia con el sistema de frecuencia encriptada para la policía: “A veces la gente piensa en más patrulleros, pero estas medidas son más importantes aún”, comparó.

Luego de los reiterados pedidos en la 99.9 del fiscal Mariano Moyano sobre la encriptación de la frecuencia policial, llegó una respuesta el Ministerio de Seguridad de la provincia y Mar del Plata se transformó en la primera ciudad del interior de Buenos Aires que cuenta con este sistema.

El Secretario de Seguridad de la comuna, Fernando Telpuk se refirió al tema en la 99.9 y señaló que “es una gran noticia y me parecía inadmisible que la policía tuviera frecuencia abierta. Es un cambio cualitativo enorme”.

Luego se refirió a los pedidos del fiscal Moyano y remarcó que “viene bregando hace tiempo por esto. Quienes estamos en el tema sabemos la debilidad que representa tener la frecuencia abierta. Cuando sacamos la policía local alquilamos handys con frecuencia propia encriptada, era una enorme deuda del sistema de seguridad provincial. A veces la gente piensa en más patrulleros, pero estas medidas son más importantes aún”.

Las distintas bandas delictivas tenían como uno de los puntos destacados, siempre contar con una persona encargada de escuchar la frecuencia policial no sólo para saber cuanto tiempo tenían para llevar adelante los ilícitos, sino también por donde venían patrulleros para la fuga: “en muchos barrios nos decían que cuando había presencia policial no pasaba nada, pero ni bien se iban, a los 10 minutos se producía un hecho de inseguridad. Después de investigar nos encontramos con que en la banda había un ex policía que tenía esa información privilegiada. Por estas cosas, se transforma en una herramienta importante”, reiteró Telpuk.

Además, aprovechó para remarcar que se está llevando adelante una tarea importante que ha redundado en la baja del delito en la ciudad: “sacar bandas de las calles implica una baja en el nivel de violencia y delitos. Puede darse en la generalidad que se terminen apresando lo que se denomina como “perejiles”, pero en Mar del Plata se esta haciendo un buen trabajo. La DDI está trabajando muy bien, hay muy pocos hechos graves sin esclarecer”, finalizó.