Gobierno lanzó mapa oficial de inversiones: registra proyectos de negocios por u$s 60.000 M

El Gobierno nacional presentó el Mapa de la Inversión en Argentina, una herramienta interactiva que permite conocer en detalle el origen, destino, montos y sectores de los proyectos de negocios anunciados por compañías nacionales y extranjeras en todo el país, los cuales ascienden hasta los u$s 60.920 millones desde el 11 de diciembre hasta el 30 de abril de 2017.

El nuevo sitio, el cual será actualizada de forma mensual, fue diseñado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) y detalla los 455 proyectos de inversión registrados en el período mencionado por un monto global de u$s 60.920 millones.

Entre 2012 y 2015 los anuncios de inversión promediaron los u$s 25.000 millones por año, mientras que en los primeros doce meses de gestión del presidente de la Nación, Mauricio Macri, sumaron casi u$s 55.000 millones, tendencia que se mantuvo en los primeros cuatro meses de 2017, con anuncios por u$s 9.400 millones.

De los 455 proyectos, por un total de u$s 60.920 millones, el 40%, u$s 24.480 millones, corresponden a 177 empresas argentinas y el 60% restante corresponde a 178 empresas extranjeras, que anunciaron 207 proyectos de inversión por u$s 36.440 millones.

Las empresas estadounidenses lideran los planes de inversión extranjera, con 44 proyectos por u$s 5.639 millones, seguidas por las de Canadá, con u$s 5.392 millones; España, con u$s 5.000 millones; y Brasil, con u$s 4.086 millones.

“También son significativos los proyectos previstos por firmas del Reino Unido, con u$s 1.734 millones; China con u$s 1.566 millones; Italia, con u$s 1.413 millones; y Japón, con u$s 1.152 millones”, agregaron desde la AAICI.

“Nuestra misión como Agencia es ser el socio estratégico y principal punto de contacto para facilitar los procesos de inversión y promover las exportaciones”, precisó el presidente de la Aaici, Juan Procaccini y destacó que “la elaboración del Mapa de la Inversión ayuda a dar transparencia y confianza al mundo inversor y también al empresariado argentino”.

Los rubros destacados son petroleo y gas, que reúnen un total de u$s 14.700 millones, “marcando un importante dinamismo en los primeros cuatro meses de este año, en el que se anunciaron u$s 5.500 millones, principalmente destinados a Vaca Muerta”, puntualizó el informe.

Por su parte en energía, incluyendo las renovables, se anunciaron inversiones por u$s 10.400 millones, minería u$s 7.500 millones y telecomunicaciones, medios y tecnología u$s 6.800 millones.

Los anuncios de estas inversiones tienen un carácter federal, dado que incluyen proyectos en casi todas las provincias, e implican un avance en distintos tipos de infraestructura y sectores “que harán de la Argentina un país más productivo y competitivo, generando más y mejores empleos”, destacó la Aaici.