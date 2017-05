Graciela Fernández Meijide: “El gobierno evidenció no tener influencia en los fallos judiciales”

Graciela Fernández Meijide habló en la 99.9 sobre el beneficio del 2×1 a genocidas y remarcó lo que representa la actitud del gobierno nacional: “la ex presidenta Cristina Fernández dijo que con ella esto no pasaba, dando la sensación de que tomaba las decisiones por la Corte Suprema. Quien quedó sorprendido con este fallo fue el gobierno actual”. Además señaló que “no me gusta el fallo, como tampoco me gustó la ley del 2×1”.

El fallo que le concede el beneficio del 2×1 a genocidas, tuvo muchas repercusiones pero una de las más claras y directas es la que brindó Graciela Fernández Meijide a través de la 99.9, encontrando un dato importante en medio de la controversia: “la ex presidenta Cristina Fernández dijo que con ella esto no pasaba, dando la sensación de que tomaba las decisiones por la Corte Suprema. Quien quedó sorprendido con este fallo fue el gobierno actual, lo que quiere decir que no ha tenido influencia en estos fallos. Por un lado, me alegra mas allá de lo que opino del fallo”.

Justamente sobre ese tema, también brindó su opinión: “no me gusta el fallo, como tampoco me gustó la ley del 2×1. No se puede evaluar de la misma forma un delito común que aquellos que fueron realizados desde el estado”.

Lo que esperaban era que en definitiva el compromiso que se asumió con los delitos de lesa humanidad continuara, más allá de lo que significa otro punto de conflicto como la prisión domiciliaria: “el contrato del Nunca Más se había extendido a futuro. Cada vez que hay violaciones de derechos humanos desde el estado, se consideran de lesa humanidad, pero eso no impide que se diga desde la sociedad que hay algunas personas están muy ancianas, sin chances de resocialización y que pueden terminar sus días en su casa”, señaló Fernánde Meijide.

De todas formas, aclaró que no se trata de un pensamiento único, sino que es simplemente su opinión: “estoy lejos de los que creen que piensan una cosa y son dueños de la verdad para luego pretender que todos piensen lo mismo”.

Por último, desestimó la importancia de los dichos que brindó Cristina Fernández en pleno viaje sobre este fallo: “en agosto y luego en octubre, la gente definirá con su voto que hacemos con los discursos de los políticos. Una persona que habla de su gobierno fuera del país para que rebote en Twitter, me parece que no merece ni siquiera respuesta. Es una galería de decadentes sorpresas”, sentenció.