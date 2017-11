Hay 40 comunidades mapuches que piden regularizar el territorio que ocupan

La Confederación pone en duda las intenciones del gobierno provincial después de 11 años de pasividad. La Provincia recurre a la bandera de la historia porque aduce que antes de esa fecha ya había reconocido territorio a indígenas.

El vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén, Gilberto Huilipan, sostuvo que “necesariamente cada provincia debe firmar un convenio con Nación para aplicar el relevamiento como cada vez que se prorrogó”, hace 11 años, aunque opinó que “la voluntad política del gobierno provincial no es la mejor con los pueblos indígenas”. Sostuvo que es ineludible la firma de un convenio con la provincia para que el relevamiento se haga operativo para evitar que “pongan paños fríos a la fiebre del momento”.

El ministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente, Jorge Lara, sostuvo que ya tomó contacto con las nuevas autoridades del INAI para reunirse en Buenos Aires. “Ahí se empezará a discutir el nuevo convenio, para poder tomar contacto con aquellas comunidades en las que hasta ahora ese relevamiento no se completó”, dijo Lara.

El dirigente mapuche dijo saber que el gobierno no quiere solucionar el conflicto étnico “porque afecta a particulares o multinacionales” pero “hay empresas que entienden que es mejor aplicar el derecho a la consulta para evitar que el conflicto sea de nunca acabar”. Mencionó el caso de la empresa Shell y Pluspetrol con la comunidad Campo Maripe. “No estamos en contra del progreso y el trabajo, si en contra la explotación irracional”, manifestó.

En relación con el ministro Jorge Lara dijo que “no le damos ni una gota de confianza” y lo acusó de ocultar un relevamiento que le daba la razón a los Campo Maripe.

Adujo que de la movilización que hagan depende la conformación de los equipos técnicos que realizarán el relevamiento técnico catastral luego del convenio con la Provincia.

“El gobierno provincial está para garantizar los intereses privados y de las multinacionales que vienen por los recursos naturales que son de la sociedad neuquina y producto de esa falta de voluntad política es que no ha dado tratamiento en la agenda política.

Atribuyó a la defensa de intereses particulares “porque se vienen sobre nuestro territorio” el reclamo de la Sociedad Rural de Neuquén para ponerle fin al secreto del relevamiento indígena que se prorrogó nuevamente en el Congreso.

Describió que la ley no se cambió y que se logró prorrogarla por 4 años, a la vez que indicó que “vino a parar los desalojos de los conflictos territoriales que creó el mismo Estado y no le vamos a dar demasiada importancia por desconocimiento o por querer imponer algo que es imposible cuando la ley está escrita”.

Lara, por su parte, recordó que se releva la ocupación de las comunidades indígenas al año 2006, año de la sanción de la Ley. Agregó que el reconocimiento de personería jurídicas posteriores a ese año, en modo alguno implica reconocimiento sobre la tierra.