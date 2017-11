Indagan al ex titular del IOMA por el fraude por unos 650 millones de pesos

Antonio La Scaleia está acusado de “asociación ilícita”, en una investigación por la tramitación falsa de internaciones domiciliarias.

La fiscalía penal de La Plata indagará hoy al ex presidente de la obra social provincial IOMA, Antonio La Scaleia, por los delitos de “fraude y asociación ilícita”, que habrían ocasionado al Estado bonaerense un perjuicio de 650 millones de pesos con la tramitación de internaciones domiciliarias, informó una fuente judicial.

La Scaleia, quien estuvo al frente de la obra social desde el 2010 y hasta el final de la gobernación de Daniel Scioli, fue procesado por el fiscal penal platense, Álvaro Garganta.

También fueron convocados por la justicia platense un largo listado de ex funcionarios y actuales de IOMA, además de numerosos empresarios. La causa en la que se investiga un fraude millonario a la obra social bonaerense es a partir de una denuncia impulsada por la diputada nacional Elisa Carrió.

Además fueron citados representantes de los gremios UPCN y Suteba, que actuaron en el directorio del organismo.

Para el fiscal, “existen indicios vehementes de que entre mediados de 2013 y fines de 2015 por lo menos 18 personas que se desempeñaban dentro de la obra social y empresarios que conducían un grupo de firmas que decían prestar servicios de internación domiciliaria, cometieron fraudes que originaron pérdidas millonarias en las arcas del organismo”.

Según Garganta, La Scaleia y el resto de los 17 procesados “integraron una compleja estructura delictual destinada a la comisión de los variados ilícitos referidos, habiéndose valido del cargo que ostentaban y actividad que desempeñaban dentro del IOMA”.

Desde ese organismo, pusieron “en funcionamiento un sistema destinado al favorecimiento económico de ciertas empresas encargadas del servicio de internaciones domiciliarias hacia las cuales se direccionaba la prestación, para luego asegurarles un circuito preferencial en la tramitación de sus expedientes, lo que implicaba el posterior apartamiento de dinero público en beneficio de las mismas”.

El fiscal considera que “se dispuso la creación de un área específica para el despacho de los expedientes relacionados a dicho servicio, la afectación exclusiva de un grupo de personas a la tramitación de los mismos, se impulsó el dictado de una serie de resoluciones internas mediante las cuales se perfeccionó la maniobra descripta”.

Al procesar y citar a indagatoria al ex presidente del IOMA, Garganta describió el procedimiento que utilizaban que incluía “la aprobación posterior de las planillas de conformidad del servicio presentadas por las cinco empresas a sabiendas de la falsedad de su contenido, para finalmente librarse los pagos de sumas millonarias de dinero pertenecientes al Estado provincial”.

“En este contexto de quebrantamiento del normal desenvolvimiento de la actividad patrimonial de IOMA, y sabiendo que las empresas justificaban la prestación del servicio de internación domiciliaria mediante planillas apócrifas de ‘conformidad y consentimiento’ de los afiliados que no reflejaban el verdadero servicio prestado, las abonaron en su totalidad”, aseguró Garganta en la citación a indagatoria.

Se supo que el fiscal Garganta agregó a la lista de empresas presuntamente implicadas en las irregularidades a las firmas Continuum, Dar Salud Mar del Plata, Hestía, Internación Médica Domiciliaria, Inter Home Care, Medicina Platense Solidaria, Sistema Médico Domiciliario, y Salud en Casa, según se desprende del expediente judicial.

Mientras, el dictamen que la Asesoría General de Gobierno brindó hace unos 20 días obligó a IOMA a suspender a seis funcionarios de alto rango.