Inti Alonso: “Hay que instruir a los ingenieros agrónomos”

El presidente de la Agrupación Vecinal “Mar del Plata de Pie”, Inti Alonso, señaló en la 99.9 que presentarán una carta documento contra el intendente Arroyo y el Secretario de la Producción, Ricardo De Rosa porque consideran que incumplieron los deberes de funcionario público al desestimar denuncias por fumigaciones de glifosato: “tienen orden de no responder”, denunció.

Las fumigaciones con glifosato es un tema cíclico que, de vez en cuando, aparece en escena. Esta vez se trata de una carta documento que quieren presentar desde la agrupación vecinal “Mar del Plata de Pie” contra el intendente Carlos Arroyo y el Secretario de la Producción, Ricardo De Rosa, porque indican que no cumplen con sus deberes de funcionario público al desestimar denuncias por fumigaciones de este estilo.

En la 99.9, el titular de la agrupación Inti Alonso remarcó que “el intendente es la cabeza responsables del Ejecutivo. Nos basamos en declaraciones de De Rosa indicando que desconoce que se sigue fumigando con glifosato. Trabajando en conjunto con agrupaciones como Paren de Fumigar indicamos que hay muchas denuncias y notas en dependencias municipales y provinciales”.

Sin presentar ningún tipo de evidencia al respecto, indicó que hay órdenes de desestimar estas denuncias: “sabemos que tienen orden de no contestar nada y cajonearlas. De Rosa se hace el desentendido del tema, parece ser que si uno no lo intima esta gente hace lo que quiere. El Sr. De Rosa dice que si se cumple la ordenanza de no fumigar a 1000 metros de donde hay personas viviendo, se termina con el cordón frutihortícola”, agregó.

Desde el punto de vista de Alonso, buscar generar algo en la gente cuando hacen este tipo de declaraciones e incluso instó a cambiar el sistema agrario: “quieren meter miedo pero lo que hay que hacer es cambiar el sistema productivo porque si uno trabaja la tierra de una forma sustentable se podría sembrar hasta la línea del alambrado. El tema es que algunos quieren sacar la mayor rentabilidad al costo más bajo”, denunció.

Más allá de que los campos en casi todos los casos son pre-existentes a los barrios que se van instalando alrededor de los mismos, Inti Alonso indicó que los ingenieros agrónomos no saben hacer su tarea de la mejor forma. “Creo que es incorrecto el concepto de que primero estuvo el campo y luego los barrios. Creemos que se tiene que imponer el bien común, hay que hacer una reforma agraria de fondo, instruir a los ingenieros agrónomos de que hay otras formas de trabajar la tierra”, finalizó.