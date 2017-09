Jorge Frías: “Fortunato es incompatible para representar al Ejecutivo Nacional en el CFP”

El Secretario General de la Asociación de Capitanes y Patrones de Pesca, Jorge Frías, se refirió en la 99.9 al reclamo que hicieron público sobre la incompatibilidad en la designación de Oscar Fortunato como representante del Poder ejecutivo en el Consejo Federal Pesquero: “el zorro vuelve a estar dentro del gallinero”; dijo.

Desde hace más de un mes, Oscar Fortunato fue designado como el representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo Federal Pesquero y desde el momento en que se dio a conocer la noticia hubo varios rumores respecto de la disconformidad de distintos sectores de la pesca con esta decisión.

Sin embargo, los primeros en expresarse claramente al respecto a través de un comunicado fueron los integrantes de la Asociación de Capitanes y Patrones de Pesca encabezados por el capitán Jorge Frías que explicó a través de la 99.9 los motivos por los que reclaman que se revea esta determinación: “es una persona con vasta experiencia, pero estamos expresando una realidad. El problema que surge, una vez más, es la incompatibilidad que demuestra para ejercer la función en representación del Poder Ejecutivo Nacional porque es un representante del grupo más importante de pesca en Argentina y haberlo hecho además con la suspicacia de decir que es un cargo ocupado ad honorem”.

Lo que afirma también es que cobrará por estar en ese lugar: “los que estamos en el ámbito de la pesca, sabemos que sus honorarios son pagados por el sector empresario y pareciera una burla. Por eso expresamos que nuevamente el zorro está dentro del gallinero”.

De todas maneras, tratan de buscar alguna explicación que no tenga que ver con intereses creados: “queremos creer que en el gobierno hay una falta de conocimiento del ambiente de la pesca y nos proponemos cambiar estas situaciones para que no siga sucediendo lo mismo”.

Por otro lado, Frías advirtió que prácticamente todo el ambiente de la pesca está en desacuerdo con la decisión, pero nadie se animó a alzar la voz en ese sentido: “esperamos un tiempo para ver las expresiones de las restantes cámaras que sabemos que no coinciden pero no se han expresado al respecto. Entonces decidimos hacerlo público nosotros”.

No hubo diferencias en cuanto a los sectores de la pesca para no hablar y eso también molestó al capitán: “todos han hecho silencio de la designación de Fortunato, tanto en la Patagonia como en Mar del Plata donde está dividida la flota de pesca. El grupo empresario Solimeno-Valastro-Moscuzza que representa Fortunato, está apostando al congelado de los productos, de hecho Moscuzza está construyendo un barco en España para congelar”, remarcó.