José Luis Sáez: “Estamos preocupados por el trabajo de los controladores aéreos”

El Secretario Adjunto de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), se refirió en la 99.9 a la preocupación del sector por el estado en el que están desarrollando sus tareas y la llegada de las líneas Low Cost: “impactará en la carga de trabajo de nuestros afiliados, indicó.

Los controladores aéreos empezaron a expresar su preocupación principalmente por la llegada de las líneas Low Cost y lo que esto representaría para sus tareas. El Secretario Adjunto de la Asociacion Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), José Luis Sáez, se refirió en la 99.9 al reclamo que llevan adelante: “lo que demandará la llegada de más líneas aéreas sumado al estado actual de los equipamientos y frecuencias, nos preocupan. Falta personal para cubrir los puestos y tecnología. Si le sumamos la cantidad de aeronaves que se anuncian, vemos que impactará en la carga de trabajo de nuestros afiliados”, dijo inicialmente.

Si bien se asemeja mucho a una queja para tratar de que estas líneas aéreas de bajo costo no se terminen de instalar en el país, agregó que lo que pretenden es que se amplíe la actividad: “tenemos aproximadamente 820 controladores que están en puestos de trabajo. La demanda actual tiene algunos controladores en proceso de habilitación y otros lugares donde la dotación que se especuló no es la que se necesitaba. Somos los primeros preocupados en apoyar el crecimiento de la aviación, no estamos en contra porque será más trabajo para nuestra gente pero tenemos que hacer un estudio responsable de como afectará el espacio aéreo”.

Hasta el momento, han expresado su posición a Aerolíneas Argentinas que anuncia constantemente ventas récord de pasajes: “eso sumado a lo que se viene, generará un problema para nuestra gente”, advirtió Sáez. Por último, aclaró que “a la empresa le hemos hecho más de 40 reclamos y además a las autoridades náuticas le pedimos un informe sobre el impacto de estas 503 rutas nuevas que han pedido. Nos hemos presentado en un juzgado para presentar pruebas y que se haga un análisis serio de riesgo que es lo que creemos que corresponde”.