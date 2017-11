José María Méndez Acosta: “Una explotación conjunta sería una fórmula de éxito”

El presidente del Club Español, José María Méndez Acosta, se refirió a los atrasos del estado municipal en el pago del canon por el alquiler del Teatro Colón: “De 11 meses transcurridos en 2017 han pagado 2 y lo hicieron recién en septiembre”, agregó.

Una vez más, el municipio no ha cumplido con sus obligaciones por el alquiler del Teatro Colón y el presidente del Club Español, José María Méndez Acosta se expresó al respecto en la 99.9 analizando variantes para un futuro sin estos inconvenientes.

“Es una situación paradójica porque nosotros mantenemos diálogo y relación permanente con los titulares de la comuna y del Teatro Colón pero en simultáneo se ha cristalizado un incumplimiento en las obligaciones que asume para la explotación del mismo. Nos sentimos autorizados para decir esto públicamente porque le dijimos al estado que si no podían mantenerlo, lo devuelvan”, explicó.

Sin embargo, a pesar de que preveían los incumplimientos a futuro, decidieron confiar en lo que dijeron los funcionarios: “a cambio de eso recibimos nuevas promesas asumiendo además, un doble compromiso. Primero hacer obras que las han comenzado, pero lo que está incumpliendo es el compromiso del pago de alquileres. De 11 meses transcurridos en 2017 han pagado 2 y lo hicieron recién en septiembre. El alquiler mensual es de 38.000 pesos, un sueldo municipal”, agregó luego.

El objetivo que persigue la gente del Club Español es que el Teatro Colón vuelva a lucir en todo su esplendor, pero este tipo de atrasos no lo permiten: “estamos empeñados en poner al Teatro Colón en su lugar y haremos todas las acciones posibles para que el municipio cumpla con lo que prometió. Lo hacemos como marplatenses, no nos guía ningún interés político”.

Ante esta situación que se reitera en el tiempo, pretenden que aparezca alguna alternativa que no cargue sobre los hombros del estado la responsabilidad de mantener activo el Teatro Colón: “reconozco la mayor voluntad, pero los resultados son los que estamos comunicando. Lo que pedimos es que si no pueden pagar que devuelvan el teatro. Podría estar gestionado por todos los que lo utilizan, un conjunto de instituciones. Es una porfía que produce este tipo de resultados, no puedo comprender que estén empecinados sin las posibilidades de tenerlo de la mejor manera”. Por último, agregó que “la explotación en conjunto sería una fórmula de éxito, que lo puedan explotar la comuna junto con la comunidad”.