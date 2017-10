Julio Valdeón: “Lo que sufrimos en Cataluña es un golpe de estado”

El periodista español Julio Valdeón habló en la 99.9 sobre los sucesos que se están viviendo en Cataluña y agregó que “más de la mitad de los catalanes rechazan la idea y han vivido amedrentado durante años”.

El domingo fue un día particular en España con la expresión pública de aquellos catalanes que no están de acuerdo con la separación de Cataluña de España. El periodista Julio Valdeón vive en Estados Unidos, pero viajó a su país para vivir este fenómeno en primer persona. Luego contó su experiencia en la 99.9: “viajé especialmente porque me parecía un deber profesional y ciudadanos. Lo que hemos sufrido los españoles es un golpe de estado y me parecía que era un deber estar”.

El periodista explicó que lo que se vio alrededor del mundo es la verdadera expresión mayoritaria: “hay mucho ruido alrededor de lo que está pasando. Lo que sucedió ayer es que por fin cayó el miedo. Más de la mitad de los catalanes rechazan la idea y han vivido durante décadas amedrentados y casi perseguidos por esa otra parte de Cataluña que se ha hecho dueño de la calle con dinero público. La calle es plural y diversa”, aclaró.

Por otro lado, afirmó que todas las movilizaciones a favor del movimiento secesionista se generaron con dinero de impuestos: “el relato del nacionalismo catalán se ha sustentado en un río de millones de euros del erario público y fortunas privadas que sirvieron para fomentar este delirio profundamente xenófobo según el cuál los catalano-parlantes de nacimiento tenían derecho a crear una nación propia porque según ellos los iguales tienen que vivir con los iguales y las naciones no funcionan en la diversidad”.

Los euros que empezaron a girar alrededor de este movimiento ha llevado a que aparezcan distintas figuras apoyandolos, aunque ideologicamente no estuvieran en la misma línea de pensamiento: “la idea se ha convertido en un medio para vivir, hay mucho dinero para repartir y han vivido estupendamente gozando del prestigio de los libertadores de la patria. Pilar Rahola es una de ellas”, concluyó.

Juan Soto Ivars: “Hay una fractura en Barcelona que afectará a todos”

Otro de los periodistas españoles que brindó su panorama de la situación en la 99.9 fue Juan Soto Ivars quien refirió que “Cataluña es una región muy compleja y desde 2006 el proceso soberanista ha dado una imagen internacional de Cataluña unida contra España pero en el parlamento, la mita es independentista y la otra mitad no. Ayer la demostración de fuerza fue salir del armario y nadie los volverá a meter”.

Puntualmente, Barcelona ha sido el centro multicultural de España y esta idea ha llevado a que se replanteen sus bases: “Barcelona ha sido la ciudad más cosmopolita, hay gente de todo el mundo e incluso de toda España. Su personalidad ha sido abrir las puertas y desde hace años estamos viviendo un proceso que erosiona las libertades y obliga a callar posturas. Ahora veremos una mayor fractura en Barcelona y eso afectará a todos los que viven aquí”, dijo. Lo que aquí se llama grieta, en España también empieza a aparecer: “hemos permitido que los políticos nos enfrenten con nuestros vecinos”.