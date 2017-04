La Justicia ordenó a devolver a los docentes los descuentos por huelga y llamó a los maestros a no parar por 30 días

El fallo del juzgado en lo contencioso administrativo número 2 de La Plata exhortó, además, a ambas partes “a que en el plazo de 30 días corridos lleguen a un acuerdo”.



Un fallo de la Justicia exhortó a los sindicatos docentes a no adoptar medidas de fuerza por 30 días y ordenó al Poder Ejecutivo bonaerense devolver los descuentos que les hizo a los maestros por los días de paro.

El juzgado en lo contencioso administrativo número 2 de La Plata, cargo de María Ventura Martínez, hizo lugar a un reclamo de la filial bonaerense del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y ordenó al gobierno de María Eugenia Vidal que devuelva el dinero que descontó por los días de paro.

También determinó que la gratificación planteada por el gobierno provincial para los trabajadores que no hubiesen realizado las medidas de fuerza pertinentes deberá considerarse “a cuenta de futuros aumentos, a fin de mantener la igualdad remunerativa”.

El fallo exhortó a ambas partes “a que en el plazo de 30 días corridos lleguen a un acuerdo”.

Para ello les ordenó que “como muestra de su buena fe, el Estado provincial liquide y pague los haberes de conformidad con la última propuesta que haya realizado, lo que será a cuenta de lo que en definitiva se determine en el convenio a celebrarse”.

En tanto, a los gremios docentes les pidió que “no realicen ninguna forma de protesta que implique la pérdida de días de clase durante esos 30 días”.

El gobierno bonaerense mantiene contactos informales con los gremios docentes para intentar destrabar el conflicto que mantienen por el aumento salarial de los maestros.

Si bien el gobierno había estimado que esta semana podría haber una nueva reunión paritaria con los gremios docentes, el encuentro podría pasar para la semana próxima a la espera que de los contactos se llegue a una oferta que pueda ser sometida a consulta a los maestros.

“La idea es que en la próxima reunión paritaria no haya rechazo a la oferta y que pueda ser sometida a la consulta de los maestros porque son las bases las que en definitiva deciden”, según confió un dirigente gremial.

El secretario de Udocba, Miguel Díaz, explicó a Télam que “fue un fallo más o menos salomónico, ya que ordena no aplicar descuentos y no hacer paros por 30 días, mientras se tiene que negociar pero se tiene que proyectar en una paritaria técnica”.

“Este fallo lo vamos a acatar, tenemos la voluntad de seguir negociando”, precisó Díaz y expresó su deseo de que el gobierno bonaerense concrete un nuevo llamado a reunión técnica en los próximos días.

Fuentes del Sadop y de la FEB expresaron que “si el gobierno acata el fallo no va a haber necesidad de paros porque la jueza plantea a las partes que se sienten y resuelvan el conflicto en el plazo de 30 días y aspiramos que así sea”.