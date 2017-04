Las cadenas del vino, carne y yerba mate buscan impulsar el empleo, el consumo y las exportaciones

La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y el Ministerio de Agroindustria de la Nación van a trabajar en conjunto para abrir mercados.

La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y el Ministerio de Agroindustria de la Nación firmaron un convenio de cooperación para promover el desarrollo y consumo local e internacional de los tres productos nacionales más representativos.

El convenio fue rubricado por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ricardo Negri; y los presidentes del Ipcva, Ulises Forte; del INYM, Alberto Re; y de la Coviar, Ángel Leotta; en un acto realizado este mediodía en la sede del organismo de promoción de la carne argentina, en la ciudad de Buenos Aires.

“Poder ser el supermercado del mundo es el mejor vector de desarrollo y de generación de empleo en cada una de las provincias y de cada uno de los sistemas productivos”, consideró Ricardo Negri.

“El Ministerio va a acompañar el proceso que tiene que ver con estas tres cadenas y en la medida que hayan más acuerdos vamos acompañar con más ganas, pero esto va a depender del INYM, el Ipcva y la Coviar, porque si no está en la agenda de todos los días no va a pasar, así que hagamos que estén en la agenda de todos los días”, enfatizó el funcionario.

Por su parte, Forte afirmó a la prensa que “las expectativas son muy grandes”. “Si me decís que vamos a vender más carne, vino o yerba de un momento a otro no es así, es mostrar al mundo que en la Argentina somos capaces de trabajar juntos, tanto el sector público como el privado”, añadió.

“Estos son los tres productos más emblemáticos, la producción agropecuaria más federal que tiene el país, tres producciones que generan arraigo y federalismo, y sentido de pertenencia que no es poco”, remarcó Forte.

En 2016, las exportaciones de carnes bovinas sumaron u$s 1.070 millones y que treparon hasta los u$s 1.260 millones gracias al aporte de las menudencias de origen vacuno.

En el caso del vino, las exportaciones totales de la Argentina el año pasado superaron los u$s 825 millones.

Y las exportaciones de yerba mate tanto, a granel como envasada, en 2016 sumaron un valor FOB de u$s 74,9 millones, siendo los tres rubros muy importantes en las economías regionales.

En tanto, en diálogo con Télam, Leotta explicó que “si siempre tenemos planes ambiciosos, tenerlos con dos productos tan emblematicos como la carne y la yerba mate, colma todas las expectativas”.

“Vamos a tener que trabajar mucho, esto no queda en una firma, los equipos técnicos van a tener que trabajar bastante como para llevar acciones conjuntas entre las tres instituciones, y entre lo público y lo privado, viene muy bien, tenemos unas expectativas enormes, y la confianza en que a largo tiempo va a dar sus frutos”, completó Leotta.

Por último, Ré se mostró muy confiado en que “estas acciones van a servir para un producto emblemático como la yerba mate y otros productos emblemáticos como lo son el vino y la carne”.

“Tenemos muy buenas esperanzas de que se pueda traccionar el consumo en el mercado interno y salir a buscar y lograr otros mercados”, concluyó Ré, en declaraciones a la prensa al término del acto.

Según la convocatoria, el convenio busca que productos de origen local y calidad global como la yerba mate, el vino y la carne vacuna argentina se unan para articular una visión conjunta y trabajar en el desarrollo de mercados a través de la promoción.

El acuerdo reconoce a la promoción como una herramienta para competir en los mercados internacionales y entiende la necesidad de transmitir la esencia de lo argentino a través de sus paisajes, su tradición, su cultura y sus productos.

La unión de tres productos como el vino, la carne y la yerba mate refuerzan el concepto de “ser argentino” y muestran la fuerza de tres sectores representativos y esenciales de nuestro país que generan valor agregado, trabajo y orgullo entre quienes lo producen y los consumen.