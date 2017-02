Lidia Berón de Morelli: “La Dirección de Protección Integral de la Víctima está desprotegida”

Así lo afirmó la presidenta de la ONG Familiares de Vïctima del Delito y el Tránsito, Lidia Berón de Morelli en la 99.9: “No vamos a permitir que lo sigan denigrando ni le den los recursos que necesitan”, dijo sobre la dependencia municipal.

Desde la ONG Familiares de Víctimas del Delito y el Tránsito, expresaron públicamente la disconformidad con la falta de fondos y el lugar asignado para la “Dirección de Protección Integral de la Víctima” que es una dependencia del estado.

La presidenta de la entidad, Lidia Berón de Morelli, se refirió a sus reclamos en la 99.9: “luchamos mucho por la oficina y en este momento están desprotegidos, no tienen recursos. Trabajan prácticamente las 24 horas del día porque si hay problemas con un delito vial hay una guardia constantemente”.

Según lo que anuncian, de a poco los recursos fueron bajando para brindar el servicio: “antes había un vehículo y ahora no lo tienen, se los sacaron hace un año. Cuando sucede algo, tienen que pagar un remis. Están en un lugar de dos metros ochenta por dos metros y son ocho personas. No vamos a permitir que lo sigan denigrando ni le den los recursos que necesitan”.

La idea que tuvieron inicialmente era brindar un servicio constante desde la propia ciudad porque anteriormente la única forma de conseguir contención era con organismos provinciales: “es una dependencia municipal hace dos años. Hay una asistencia a la víctima que pertenece a la provincia de Buenos Aires pero atiende de 9 a 13 horas, si le pasa algo después no hay nadie que le preste atención. Por eso la ONG insistió tanto para que se creara esta oficina”.

Si no es a través del estado, no hay manera de que se pueda prestar la asistencia: “la ONG se sustenta con los aportes de los familiares y algunos socios a quienes le cobramos una cuota de 10 pesos para gastos menores”, aclaró Berón de Morelli.

En cuanto al personal que trabaja allí y el edificio que tienen, agregó que “hay dos psicólogas, dos administrativas que son familiares de víctimas, un abogado, la Sra. Alejandra Patuto, el director que es Hugo Vega y otra persona más que hace los trámites. Durante la presente gestión los han cambiado 5 veces de oficina. En la que están ahora es la peor”.