Lisandro Hernández: “La prohibición de carreras no genera bienestar animal”

El médico veterinario especializado en animales de carrera, Lisandro Hernández, habló a través de la 99.9 de la aplicación de la ley que prohíbe las carreras de animales en la provincia: “Como veterinario, puedo decir que los animales de carrera necesitan ser entrenados y correr periódicamente. Esto los lleva al estrés”, explicó.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires realizó en el último fin de semana operativos en lugares donde se realizaban carreras clandestinas de caballos y galgos. El primero fue en 25 de Mayo y el segundo en Caruhé.

Al respecto, se refirió en la 99.9 el médico veterinario especializado en animales de carrera Lisandro Hernández indicando que “la ley se está aplicando sólo para los galgos de carrera aunque incluye a canes de cualquier raza. Las carreras se siguen haciendo constantemente y este mismo grupo de gente que está avalada por mucho poder, comenzaron a hacer lo mismo con el tema Turf y cuadreras”, puntualizó.

Desde un primer momento, plantearon que era una ley absurda porque volcaría la actividad al sector clandestino: “el gobierno está haciendo operativos para truncar estas actividades que hasta hace muy poco eran vistas como normales. Están aparejados con todo un sistema que hace ver que todo esto es maltrato e incluso un delito. Como veterinario, puedo decir que los animales de carrera necesitan ser entrenados y correr periódicamente. Esto los lleva al estrés e incluso el síndrome de ingestión de sustancias extrañas como la materia fecal”, explicó.

Como lo refirió en su momento, la ley no está bien aplicada porque en vez de prohibir se debería reglamentar: “son las consecuencias de una ley mal dictaminada. Lo grave es que van por otra actividad que van a prohibir con otra ley ridícula. Esto no genera bienestar animal porque se siguen haciendo carreras clandestinas y ahí no hay control. Nosotros lo que pensamos es que hay que estimular el deporte con animales, queremos que se regule y se le de un marco legal”.