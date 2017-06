Los camiones bitrenes generarán inversiones por US$100 millones y un ahorro de 30% en los costos

Permiten transportar hasta el doble de capacidad de lo que puede uno tradicional y posibilitará un ahorro de 35% en el costo de la tonelada por kilómetro, para las cargas a granel, aseguraron a Télam empresarios miembros de un grupo que trabaja junto al Gobierno para su instrumentación.

La incorporación de los camiones denominados “bitrenes”, que permiten transportar hasta el doble de capacidad de lo que puede uno tradicional, generará inversiones por US$ 100 millones sólo en el primer año de funcionamiento y posibilitará un ahorro de 35% en el costo de la tonelada por kilómetro, para las cargas a granel, aseguraron a Télam empresarios miembros de un grupo que trabaja junto al Gobierno para su instrumentación.

“El uso de los bitrenes posibilitará un ahorro significativo del costo logístico. Hay un trabajo conjunto con el Gobierno. Va a significar una inversión de US$ 100 millones en el primer año por parte de quienes queremos participar de esto”, subrayó el gerente general de la fabricante de tableros para la construcción Masisa, Luciano Tiburzi.

Masisa, junto a otras 19 empresas y una entidad gremial empresaria conforman el Grupo Bitrenes, que viene trabajando desde el inicio de la gestión del gobierno actual para la implementación de estos camiones.

Ellas son la petrolera estatal YPF, la siderúrgica Ternium Siderar, del Grupo Techint; la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa); las automotrices Scania e Iveco; la productora de lana Unilán; las productoras de semirremolques Vulcano, Hermann y Heil; las agrícolas Compañía Argentina de Granos y Bunge; la fabricante de tableros para la construcción Arauco; las autopartistas Haldex y Boero; las empresas de logística Andreani, Tasa y Bonsur; las cementeras Holcim y Cementos Avellaneda; y la fabricante de papel y madera Celulosa Argentina,

Precisó que “cada bitren cuesta US$ 300.000”, con lo cual afirmó que “la inversión para los usuarios no es elevada, teniendo en cuenta que un camión tradicional vale US$ 200.000, pero transporta la mitad”.

En la misma línea, el gerente de Transporte y Distribución de Logística de Andreani, Enrique Gil, precisó a Télam que la empresa presentó “tres propuestas de itinerarios entre Buenos Aires y Córdoba, Santa Fe y Mendoza”, y señaló que está “a la espera de la aprobación por parte de la Secretaría de Transporte, para iniciar las pruebas con bitrenes”.

“Nuestra plataforma logística está ubicada sobre autopistas, fuera de grandes ciudades, lo cual no ocasionaría inconvenientes en el tránsito urbano”, indicó Gil, quien explicó que para Andreani “no es lo mismo que para quien transporta a granel, porque nosotros lo hacemos por volumen más que por peso”.

En ese sentido, puntualizó que “todavía no está claro el ahorro en el costo, porque habrá que hacer la prueba primero”, y precisó que “lo que es sabido es que el bitren permite transportar un 55% más de volumen, pero gasta un 30% más de combustible”.

“En consecuencia, para el transporte a granel está claro el ahorro porque duplica la capacidad, pero en el caso la carga fraccionada no. Sí está claro que produce mayor productividad porque se puede transportar más volumen por kilómetro recorrido”, indicó Gil.