Oscar Fortunato: “Hace mucho tiempo que no tenemos obras para amarrar barcos”

El titular de CEPA, Oscar Fortunato, se refirió en la 99.9 al reclamo que están realizando para que se puedan ampliar los muelles: “hay muchos proyectos, pero ninguna obra”, aseguró.

El trabajo en el puerto de Mar del Plata tiene distintas falencias y el CEPA se ha encargado de destacar y reclamar respecto de la falta de muelles. En ese sentido, advierten que es necesario tomar la decisión y comenzar con distintas obras.

Quien lo expresó en la 99.9 fue su titular, Oscar Fortunato: “el puerto de Mar del Plata no tiene obras para amarrar barcos desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que se incrementa el número de barcos y el uso de todas las escolleras es fundamental”, remarcó.

Hay muchas embarcaciones que llegan a la ciudad para hacer una descarga y permanecen en el muelle; pero se encuentran con espacios ocupados por elementos que hace años que ni siquiera se utilizan: “tenemos 40 barcos que están fuera de uso e incluso hay 3 o 4 que están hundidos. Hay 30 barcos que se podrían remover antes de que se hunda y no se toman decisiones para hacerlo”.

Entre las necesidades inmediatas, Fortunato afirmó que “un tema fundamental es hacer muelles”. Luego abundó: “hay muchos proyectos pero ninguna obra. Estamos en cuarta, quinta y hasta novena andana que es un barco al lado del otro. Cada movimiento de estos cuesta dinero y tenemos evaluado entre 2.000 y 2.500 dólares para mover un barco”.

Más allá de los costos que tiene la actividad, consideran que este tipo de gastos extra también complican la competitividad del sector. Incluso para poder avanzar con los muelles, una de las ideas que brindó fue eliminar los silos del puerto: “la Junta Nacional de Granos no existe hace 25 años y no puede existir un silo que no funciona y está destrozado. Se puede usar ese espacio para ampliar los muelles, esa es la realidad”.

Por último, el titular del CEPA se refirió a las obras de dragado anunciadas y explicó que “lo que se dragará es un canal, pero lo que hay que hacer es dragar todo el puerto. Esa es la obra fundamental, dragar la entrada al puerto y en los pie de muelles”.