Pablo Sirven: “Verbitsky no da la imagen de un periodista paleado y perseguido”

El periodista Pablo Sirven repudió la publicación de una solicitada defendiendo a Horacio Verbitsky y su trabajo que contó con las firmas de colegas que están en las antípodas del kirchnerismo. “No me parece una persona indefensa”; agregó.

La solicitada firmada por periodistas apoyando a Horacio Verbitsky luego de su publicación de datos sobre un supuesto blanqueo de dinero del hermano del presidente Mauricio Macri, generó distintas reacciones. Una de ellas fue la de Pablo Sirven que habló en la 99.9 sobre su repudio a esta actitud que tuvo incluso adhesiones de periodistas que no tenían que ver con el kirchnerismo.

“La solicitada que se llama “La Información no puede ser silenciada” habla de una supuesta persecución a Verbitsky que no se cuál es porque el periodista afortunadamente sigue publicando en Página 12 y expresa sus opiniones. Lo más raro es que está firmada por muchos periodistas entre ellos, muchos que están del otro lado de la grieta como Nelson Castro, María O´Donell o Edi Zunino”, dijo poniendo en contexto la situación.

Hay periodistas que estuvieron en ambos lados de la denominada “grieta”; pero también remarcó que “hay un sector que llamamos en el periodismo “Corea del Centro”, un sector que no se compromete con el kirchnerismo ni con el anti kirchnerismo. Había recibido ya un mail la semana pasada de Cintia García, integrante de los paneles de “6,7,8” invitandome a sumar mi firma pero le dije que no me sentiría a gusto firmando al lado de periodistas que difamaron y hostigaron hasta el 10 de diciembre de 2015″, se diferenció.

Lo que generó esta reacción fue la nota que en su momento publicó denunciando que Gianfranco Macri había blanqueado dinero, pero Sirven agregó que “el tema de fondo no es ese, sino que lo denunciado se basa en datos de secreto fiscal de AFIP. No se comete ningún delito al cometerlo y quien está cometiendo delito es quien le dio esos datos”.

La presencia de nombres como el de Nelson Castro resultan llamativas por las intenciones que persiguen aquellos que impulsaron la solicitada: “sale una semana antes de las elecciones. Hay mucha de esta gente que es tramposa y no tiene códigos, han puesto a Nelson Castro como locomotora y en épocas del kirchnerismo, su foto en gigantografía era escupida”, recordó.

De todos modos, más allá de los motivos ideológicos, tampoco considera que Verbitsky sea una persona que deba ser apoyado por sus colegas: “no parece una persona indefensa por haber sido jefe de Montoneros, no da la imagen de un periodista paleado y perseguido. Ha hecho flamear la bandera de la extorsión diciendo que dará a conocer más datos si no dejan en paz a Santamaría”.

Cada tema que instala la oposición, requiere de un tiempo para responder aunque a veces Cambiemos no reacciona ante estos temas: “este domingo se espera que el gobierno asentúe la mayoría y lo único que se les ocurre es apretarlos públicamente manipulando los datos. Exige de los demás actores del escenario político un esfuerzo muy grande que es desarmar cada uno de estos artefactos que van poniendo en la opinión pública”, finalizó.